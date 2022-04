Vote Counting Machine para sa Halalan ‘22 sa PH Consulate-Barcelona, tested at sealed na

BARCELONA - Handang-handa na ang Philippine Consulate sa Barcelona sa pagsisimula ng overseas voting bukas, April 10. Tested at silyado na ang Vote Counting Machine (VCM) na gagamitin sa botohan.

Nitong April 5 pa ginawa ang testing at sealing procedure para masiguro na plantsado na ang lahat para sa pagsisimula ng Overseas Voting. Nagsagawa na rin ng mock voting ang ilang staff ng konsulado, at bisita.

Sinubukan ang mga senaryo tulad ng undervote, overvote, o mga maling shading ng mga balota para ma-test kung tama ang basa ng makina.

“Madali lang naman yung proseso at saka maganda na may testing para malaman namin kung ano ang gagawin,” sabi ni Carmel Rose Bagalay, nakiisa sa mock voting.

Masigasig na sinundan ng electoral board ang bawa’t hakbang sa pagbubukas ng election peripherals, installation at checking ng VCM. Sinigurado ni Special Board of Election Inspectors (SBEI) Chairperson ng Barcelona, Vice-Consul Regatta Antonio-Escutin ang transparency nito.

“With the Vote Counting Machine, we’ve been sent Comelec Resolution 10762 which is the technical manual so it’s actually very easy to use and very transparent naman po yung proseso which we showed earlier so mahirap naman syang dayain because every step of the voting ay nababasa ng VCM natin and it would actually generate report after all the processes are done, “ pahayag ni Vice-consul Regatta Antonio.

Bukas sa publiko ang ginawang testing. Ayon kay Vice-consul Escutin, nag-comply ang konsulado sa requirement ng COMELEC, bagama’t walang dumalong mga kinatawan ng political parties.

“For the FTS the requirement is for us to post that the FTS will be conducted and its really up to the parties or other groups to send their representatives if they want to be present during the FTS, “ saad ni Escutin.

“We did comply with these requirement. We posted the notice for the FTS in our FB and dito sa Konsulado. The requirement kasi is you should have the public notice 3 days before you conduct the FTS,” dagdag ni Escutin.

May higit 1.6 million Pinoy overseas voters sa mundo. Nasa 7,772 ang bilang ng registered voters sa ilalim ng jurisdiction ng PCG Barcelona, 7,753 ang landbased, 19 seafarers, at 162 naman sa Principality ng Andorra.

Para sa PCG Barcelona, isang VCM ang naka-assign. Dalawa ang modo ng botohan sa Barcelona: in-person, na pupunta mismo sa konsulado para ihulog ang balota at postal voting.

Humigit kumulang na isanlibong botante ang gagamit ng postal voting.

“Under Comelec Resolution 10751, the counting for postal ballots should be done on Mondays and Thursdays of every week during the voting period at 9 AM. So meron pong batch feeding ng kanilang ballots kapag naka receive na naming dito sa Konsulado,” saad ni Escutin.

Mula April 10, araw-araw na bukas ang konsulado para sa mga dadayong botante.

Sa Mayo 9, magsasara ang botohan ng ika-1 ng hapon, kasabay ng pagsasara ng mga polling precint sa Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Oveseas Voting ng Halalan’ 22, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.