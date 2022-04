Pinoy overseas voters sa Europa, inaabangan ang unang araw ng Halalan ‘22

MILAN - Mahigit 1.6 milyong active registered Filipino Overseas Voters ang inaasahang boboto sa 2022 Philippine elections. Para sa mga nasa Italya at iba pang bansa sa Europa, may magkakaibang pamamaraan ng pagboto ngayong April 10.



Sa ilalim ng OAV Act, ang mga rehistradong botante sa abroad ay pipili ng presidente, bise-presidente, mga senador at party- list groups ngayong 2022 Philippine elections.

Testing at pag-seal ng Vote Counting Machine (VCM) sa Barcelona kamakailan



Ayon sa COMELEC, ang Italya ang may pinakamaraming registered voters sa buong Europa na umabot sa mahigit 38-libo. Sunod ang UK na may mahigit 30-libong botante at pangatlo ang Spain na may mahigit 20 libong registered overseas voters. Sa kabuuan may mahigit 150-libong Pinoy overseas voters sa buong Europa.

Ang Philippine Consulate General sa Milan ay magpapatupad ng mixed-mode voting o parehong personal at postal voting maliban sa mga susunod na rehiyon.

Sa Lombardy; Veneto; Trentino-Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Valle d'Aosta; Piemonte; at Liguria postal mode of voting lang ang gagamitin.



Maaaring mag-email ang mga nais kuhanin ang kanilang mga balota sa konsulado at sa mga lugar na bibisitahin ng konsulado kalakip ang buong pangalan at kung saan kukunin ang balota.



Postal voting din ang ipatutupad sa Philippine Embassy sa Rome kabilang na ang ang mga lugar tulad ng Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicila; Sardegna.

Postal voting din para sa mga bansang Albania, Malta at San Marino na sakop din ng konsulado.



Samantala, personal voting lang ang ipatutupad sa Philippine Embassy to the Holy See.

Nabahala naman ang Filcom leader na si Egay Bonzon sa postal voting dahil marami sa mga kababayan ang maaaring hindi makaboto gaya ng mga naunang eleksyon.



“Maraming na-disenfranchise na mga kapwa natin migrante na hindi sila nakaboto dahil nga sa hindi dumating yung balota ang iba naman dumating man yung balota tapos na yung eleksyon. So, napakahalaga sa ating embahada, nananawagan tayo na sana ayusin nila yung sistema sana i-apply din nila yung personal na pwedeng pumunta sa embassy yung mga kababayan natin, doon na nila fill-up-an at doon nila ihulog para makaboto sila,” sabi ni Bonzon, Filcom Leader.



Ayon naman sa Philippine Embassy sa Roma ang mga kababayan lang na may nakasaad na address na care of the Philippine Embassy ang maaaring magsadya sa embahada para kunin ang kanilang balota at ibalik sa embahada bago magtapos ang botohan.



Ang pagdating ng mga balota sa Northern Italy ay naantala dahil sa operational at logistical issues.

Dalawang araw naman bago magsimula ang Overseas Voting ay naglabas ng advisory ang Philippine Consulate General sa Milan na hindi pa dumarating ang shipment ng mga balota dahil sa hindi inaasahang operational at logistical issues.

Nakatakda sanang ihulog ng konsulado ang mga balota mula April 11 sa pamamagitan ng Italian Post Office.

Umaasa naman ang mga kababayan natin na agad na masolusyunan ang isyu.



“I hope kung made-delay man yung pagdating nga mga balota dito sa Italy, sana just for a very few days lang,” sabi ni Jay Retuta, OFW sa Milan.



Nitong mga nakaraang araw bago magsimula ang overseas voting, itinodo na ng supporters ng mga kandidato ang pangangampanya nanawagan din sa kanilang mga kapwa OFW na bumoto ngayong halalan.

“Napakahalaga po para sa ating mga OFW na ibigay ang ating boto, karapatang pantao po ang ating ibinibigay dito hindi komo malayo tayo sa Pilipinas wala na tayong karapatang bumoto,“ sabi ni Jennifer Junio, BBM-Sara Supporter



“Mga kababayan dito sa Milano, dito sa Italya sa buong mundo at sa Pilipinas huwag po nating sayangin ang pagkakataon na marinig ang boses natin upang ilagay sa pwesto ang karapatdapat na mamuno sa ating pamahalaan sa loob ng anim na taon” sabi ni Floro Tesalona, Leni-Kiko supporter.



Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Halalan ‘22 Overseas Voting, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.