Larawan ni George Calvelo, ABS-CBN News.

MAYNILA — Naging emosyonal ang mag-asawang Manny at Jinkee Pacquaio sa kanilang pagharap sa mga residente ng Happyland sa Tondo, Maynila.

Sa daan pa lang, sinasalubong na sila ng mga residente na gustong makita at makipagkamay sa boxing champion.

Pagpasok sa loob, siksikan ang mga residente at halos hindi na makagalaw dahil sa dami ng tao. Sumampa na lamang ng bubungan ang iba para lamang makapanood.

Ang mga eksenang ito ang umantig sa mag-asawang Pacquaio kaya naman nang magsalita na, ay di napigilan ni Jinkee na mapaluha.

"Tinitingnan ko kanina, galing doon, papunta rito, na feel ko po ang inyong mga puso. Dapat 'yung mga bahay ninyo naayos na to, diba? Parang ano ... hindi ko alam bakit ako emosyonal ngayong gabi. Kasi nakikita ko kayo na masaya na totoong happy kayo na kahit may pinagdadaanan. Kahit 'yung bahay ninyo ganyan," ani Jinkee.

"Nagpapasalamat ako sa inyong mainit na pagtanggap dito sa amin ngayon. Sa inyong overwhelming na pagtanggap sa amin kaya po naging emotional kami," dagdag ni Manny.

Kahit naman sa balwarte ng kanyang katunggali ang Happyland, naniniwala si Pacquaio na siya pa rin ang pipiliiin ng aniya'y kanyang mga ipinaglalaban na mahihirap o 'yung nasa class D at E ng lipunan.

"'Yun intensyon natin target natin ikutin 'yung mga talagang naiiwanan sa laylayan at mga taong walang sariling tahanan walang sariling hanapbuhay ... 'yun ang gustong natin kausapin at iparinig sa kanila 'yung magandang programa bakit si Manny Pacquaio lumaban para sa kanila," ani Manny.

Kaya naman nang makaharap ang mga residente ng Happyland, ibinida na niya ang kanyang mga plano para sa kanila.

"Pagkapanalo natin ngayong eleksyon na ito, itong taon na ito i-implement agad ito. Maglaan ako ng 400 (bilyong piso) para iimplement ang pabahay sa buong Pilipinas. Wala po akong pipiliin na tutulungan kasi po sa totoo lang tuwing may nakikita akong mahirap, tuwing may nakikita akong naghihirap at nagugutom na pamilya, kapag may nakikita akong natutulog sa kalye alam n'yo ba, ang puso ko parang dinudurog na naaawa ako dahil doon ako galing," saad ng boksingero.

"Lagi kong naaala 'yung buhay ko noon araw ... kaya sa abot ng aking makakaya itong buhay ko ngayon ilalaan ko para sa pagseserbisyo sa pagtulong sa tao at pakikipaglaban doon sa mga tao na hindi kayang lumaban sa buhay," dagdag pa niya.

Kasunod naman ng babala ng World Health Organization na posibleng magkaroon muli ng surge ng mga kaso ng COVID-19 sa susunod na dalawang buwan dahil sa kampanya, semana santa at ramadan, handa ang kampo ni Pacquiao na limitahan ang mga dumadalo sa kanilang mga community forum.

Susunod, aniya, sila sa Inter-Agency Task Force kung muling maghihigpit at ipagbabawal ang malakihang pagtitipon.

"Hindi ako masyado nagdadala ng mga artista sa pag-iikot ko sa ground. Ang sa akin lang gusto ko lang marinig talaga doon sa mga naiiwan sa laylayan. Gagamit tayo ng social media at sunod tayo sa patakaran ng IATF. Limited lang tao makakarinig," aniya.

Bukas ay manunuyo naman ng boto si Pacquaio sa Dipolog City, Zamboanga del Norte kung saan magkakaroon ng grand rally.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News