Mga Pinoy sa UK nakiramay sa pagpanaw ni Prince Philip

Britain's Prince Philip smiles during a service at the Field of Remembrance at Westminster Abbey in London November 8, 2012. Olivia Harris, Reuters/File

Bumuhos ang pagmamahal at pakikiramay ng mga Pilipino sa United Kingdom sa pagpanaw ni Prince Philip, Duke of Edinburgh, Biyernes ng umaga sa Windsor Castle.

"Prince Philip is one of the most loved member of the royal family and the Filipino community here in the UK joins the nation in mourning for this loss. He [had] a wicked sense of humor and some say, it’s a Filipino type of humor," sabi ni Peps Villanueva ng Batangas Association.

Si Prince Philip, asawa ni Queen Elizabeth II, ang tinaguriang longest-serving royal consort.

Isang buwang naratay sa ospital si Prince Philip mula Pebrero para gamutin ang pre-existing heart condition at infection. Tatlong linggo mula nang lumabas sa ospital binawian siya ng buhay Biyernes ng umaga sa Windsor Castle sa edad na 99.

Matapos ang official announcement sa Buckingham Palace, bumuhos ang pakikiramay mula kay UK Prime Minister Boris Johnson hanggang sa world leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo.

Kasama sa nagdadalamhati ang mga Pinoy sa UK na saludo sa prinsipe dahil sa pitong dekadang dedikasyon sa public service.

"Extending our condolences to the royal family, especially to Queen Elizabeth, her royal highness," sabi ni Midz Mirabueno Dagamac ng Dabawenyos UK.

Sabi naman ni fashion designer Jugger Onate, "I’m one with the Filipino people in extending our condolences to the Queen and royal family in this time of sadness and bereavement."

Nagmula si Prince Philip sa pamilya ng European royalty at naging batang opisyal ng Royal Army.



Pero kinailangan niya itong talikuran ng koronahang reyna ang kaniyang asawa.

Nag-iwan ng marka ang public life ni Prince Philip na kilalang sportsman at nagsulong ng pag-aalaga sa kalikasan.

Siya ang tumayong haligi ng Royal Family sa panahon ng pagsubok at "constant strength" ng reyna, na kaniyang asawa sa loob ng 73 taon.

Nakilala rin si Prince Philip sa kaniyang off-color jokes tulad na lang ng pagbibiro sa Pinay nurse sa pagbisita sa National Health Service Hospital noong 2013. Aniya noon, "half empty" ang Pilipinas dahil ang mga Pinoy na ang nagpapatakbo ng NHS.



Para sa NHS workers, nagbigay-pugay rin siya sa Pinoy.

"Prince Philip is one of the Royal Family who is hard working and dedicated to his work up to his nineties. We will never forget his kind words, especially appreciating the Filipino staff at the NHS," sabi ni NHS nurse specialist Cynthia Washington.

Bilang sovereign consort, dapat may state funeral at lying-in state pero hindi magaganap ang mga ito bilang pagsunod sa kagustuhan ng prinsipe.

Ililibing siya sa Windsor Castle pagkatapos ng Royal Ceremonial Funeral sa St. George's Chapel sa Windsor.

Itatakda pa ang araw ng libing pero nakiusap na ang Royal Family na huwag nang pumunta ang publiko sa Buckingham Palace o Windsor Castle para mag-alay ng bulaklak. Sa halip ay mag-donate na lang sa charity.



Ayon sa College of Arms, ang namamahala sa pag-organisa sa state occasion, ang libing ay susunod sa Royal traditions sa kahilingan ni Prince Philip, at gayundin sa lockdown restrictions sa panahon ng pandemya.

