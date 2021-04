DOH: Walang dapat ikabahala ang publiko sa Sinovac vaccines

Pagbabakuna ng Sinovac vaccines sa Medical City noong Marso 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Sinabi ng Department of Health (DOH) na walang dapat ikabahala ang publiko na magpapabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19), partikular na sa mga bakuna ng Sinovac mula China.

Ito ay sa gitna ng mga ulat na may mga nagkakaroon pa rin ng COVID-19 kahit nabakunahan na, at sa pagkasawi umano ng isang miyembro ng Manila Police District ilang araw matapos umanong maturukan.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, posibleng na-expose ang mga pasyente bago magpabakuna at lumabas ang sintomas pagkatapos mabakunahan.

Pero iginiit ng kalihim na walang direktang kaugnayan ang pagkakaroon ng COVID-19 sa pagbabakuna nang tanungin sa mga umano'y lumalabas na adverse effects.

"Hindi po dapat mabahala ang public regarding this matter. Kailangang maintindihan natin ang sitwasyon. Sa pag-aanalyze namin ng datos ng mga nagkakaroon ng COVID-19 ay nakikita po natin na the persons were already incubating during the time they were vaccinating," ani Vergeire.

"Sila ay nag-expose at nag-manifest ang kanilang symptoms pagkatapos na mabakunahan. Pero ayon sa pag-aaral ng ating mga eksperto, walang direct link ng pagkakaroon ng COVID-19 with the vaccines that is Sinovac."

Nabanggit sa briefing na may namatay na miyembro ng Manila Police District dahil sa COVID-19, ilang araw matapos mabakunahan. Sinovac mula China ang ibinakuna sa kanila.

May lalaki ring napapaulat na nagka-stroke matapos mabakunahan kontra Sinovac, kamakailan, pero hindi ito nabanggit sa press briefing.

Ayon kay Vergeire, aabutin pa ng 3 hanggang 4 linggo matapos matanggap ang ika-2 dose ng bakuna bago maramdaman ang epekto ng bakuna sa katawan.

"Kailangan nating alalahanin na ang full effect ng bakuna ay makukuha natin mga 3 to 4 weeks after you get your second dose. Halimbawa, nakakuha kayo ng first dose, hindi pa ganoong kataas ang antibody tighters natin to give or to receive the full protection of the vaccine," ani Vergeire sa isang public briefing.

Kamakailan lang ay sinuspinde ang pagpapabakuna ng AstraZeneca vaccines sa mga edad 59 pababa para suriin ang mga pag-aaral na nagsasabing may kaugnayan ito sa pagkakaroon ng blood clot sa mga nasa nasabing age group sa Europa.

Nabanggit din ni Vergeire sa briefing na posibleng abutin nang dalawang linggo ang pagpapatigil nito, habang hinihintay ang rekomendasyon ng World Health Organization.