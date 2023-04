Screenshot mula sa video ni Chie Manese

Ibinalik ang tradisyon ng pagpapasabog ng effigy ni Judas Iscariot ngayong Easter Sunday sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga.

Bago mag-alas-12 ng tanghali, nakatayo na ang effigy sa open grounds ng St. Thomas the Apostle Parish. Pinaikot-ikot muna ng ilang segundo ang effigy bago pinasabugan.

"Masaya kasi after [3] years of pandemic, natuloy ulit kasi every year nating inaabangan 'yong ganitong tradisyon. At last natuloy ulit kaya masaya," sabi ng residenteng si Chie Manese.

Ayon sa mga residente, ang effigy ni Judas ay kumakatawan sa 7 capital sins.

"Nagre-represent 'yon doon sa mga capital sins, sinusunog natin 'yong matandang sarili upang maisilang muli ang bagong buhay ng isang tunay na Kristiyano," sabi ni Irwin Nucom, parishioner sa St. Thomas the Apostle Parish.

Ilang taon nang tradisyon dito sa Sto. Tomas ang pagpapasabog o mas kilala bilang "Pakbung Hudas." Natigil lang ito nang 3 taon dahil sa pandemya.

— Ulat ni Gracie Rutao