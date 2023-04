Kinokonsulta ngayong ng isang pamilya ang kanilang abogado kaugnay sa kasong isasampa laban sa isang lalaking nanulak sa swimming pool sa isang resort sa Negros Occidental.

Sa video na na-post sa social media ni Mykeleleng Muyco, mapapanood ang isang 20 anyos na babae at mga kamag-anak niyang may edad 13 at 3 habang nakaupo sa gilid ng swimming pool sa isang mountain resort bandang ala-1 ng hapon noong Huwebes.

Dumaan ang isang lalaki at biglang tinulak sa pool ang babae, dahilan para madamay din ang 2 menor de edad. Agad namang sumaklolo ang mga tao sa paligid.

Noong una'y walang nakaalam sa ginawa ng lalaki hanggang sa mapanood ng pamilya ang CCTV.

Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Muyco - na tiyuhin ng mga itinulak sa pool - na nakilala na ang lalaki at inihahanda ang mga kaukulang reklamo laban sa kaniya.

Ini-report na rin sa pulisya ang insidente.

—Ulat ni Angelo Angolo

