2 lalaki nalunod sa Cagayan

Nakapagtala rin ng mga insidente ng pagkalunod sa lalawigan ng Cagayan sa paggunita ng Semana Santa.



Nagsagawa ng search, rescue and retrieval operation ang mga kawani ng Philippine Coast Guard Station Cagayan, PCG Special Operation Group-North Eastern Luzon at MDRRMO Lal-lo para hanapin ang isang residenteng nawawala matapos lumangoy sa Small Water Impounding Project o irrigation dam noong Biyernes Santo, April 7.



Sa imbestigasyon, gamit ang bangka ay nagpunta ang 36-anyos na lalaki sa malalim na bahagi ng irrigation dam kung saan siya lumangoy.



Napalayo umano ang biktima sa kanyang bangka hanggang bigla na siyang nawala at hinihinalang lumubog sa tubig.



Nakita ang kanyang bangkay na lumulutang Sabado ng umaga.



Samantala, sa ilog na sakop ng Barangay Sta. Clara, Sta. Ana, Cagayan natagpuan ang katawan ng isang lalaki noong Biyernes Santo, April 7.



Ayon sa MDRRMO Sta. Ana, nakita ito ng mga nagpi-picnic sa ilog.



Dinala pa sa ospital, pero idineklarang dead on arrival ng umasikasong doktor ang lalaki na napag-alamang 52-anyos at residente ng Barangay Kapanickan sa nasabi ring bayan.



Batay sa medical report, lumalabas na pagkalunod ang ikinamatay ng lalaki at nasa impluwensiya rin siya ng nakalalasing na inumin.

- ulat ni Harris Julio