Binisita at binigyan ng insentibo ng lokal na pamahalaan ng Naga City ang war veterans sa kanilang lungsod sa pangunguna ng hepe ng Naga PNP. Ito ay bilang pagdiriwang ng ika-80 "Araw ng Kagitingan." Courtesy: Naga City LGU.

Binigyang-parangal ng lokal na pamahalaan ng Naga City ang apat na war veterans sa lungsod bilang pagdiriwang ng ika-80 Araw ng Kagitingan ngayong Sabado.

Bilang paggunita sa kabayanihang ginawa ng apat na surviving war veteran na sina Santiago Aquino, Salvador Cajot, Salvador Parco, at Florencio Rosales, binisita at binigyan sila ng insentibo ng lokal na pamahalaan ng Naga City sa pangunguna ng hepe ng Naga PNP.

Binalikan ng mga beterano ang mga naranasan nila noong Ika-2 Digmaang Pandaigdig o World War Two.

Sabi ni Cajot, naimbitahan siyang sumali sa mga organisadong gerilya noong teenager pa siya.

"Kan magka giyera, si edad ko 15 pa 16. Duman samuya igwa man ning organisadong girilya, naimbitaran ako. Si samuyang trabaho, information gathering. Naghahanap nin mga bareta asin mga movement," paglalarawan niya.

(Noong nagkagiyera, ang edad ko 15 at mag 16 na. Meron doon sa amin na mga organisadong gerilya at naimbitahan ako. ’Yung trabaho namin ay information gathering. Naghahanap ng mga balita at mga movement.

Ilan raw ito sa naging parte niya sa World War Two.)

Kada taon itong ginagawa ng Naga LGU bilang pasasalamat at pagkilala sa kabayanihan ng apat na beterano.

Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya maging ng apat na beterano sa ginagawang pagkilala sa kanilang sakripisyo noong World War 2. – Ulat ni Aileen Perol

