Pacquiao nanuyo ng boto sa Tondo

Sa lungsod ng Maynila nangampanya si PROMDI standard bearer Sen. Manny Pacquiao nitong Sabado.

Una niyang tinungo ang Divisoria kung saan agad siyang dinumog ng mga namimili at nagtitinda.

Kasunod nito ay nagmotorcade ang grupo papasok sa mga eskinita ng Tondo.

Maka-ilang ulit nang sinabi ng boxing superstar na tatapusin niya ang laban sa halalan at hindi iaatras ang kandidatura.

"Marami namang lumalabas na chismis, mga balita-balita, fake news na umabot pa nga na kesyo aatras nga ako, may mga ganun. Tapos wala sa bokabularyo ni MP na umatras," aniya.

Hindi rin kinagat ni Pacquiao ang hamon ni Sen. Panfilo Lacson na itaas nilang dalawa ang kamay ni Senate President Vicente Sotto III.

Sabi pa ni Pacquiao, wala siyang problema kay Sotto lalo't kasama niya ito sa Senado.

Pero ang suporta niya, kay House Deputy Speaker Lito Atienza pa rin, na hindi pa naman umaatras sa pagka-bise.

"With respect to my VP malinaw naman siguro yung sinabi niya na mag-gi-give way lang siya kung may mag-give way din si Lacson. Yun lang naman. Pero kung hindi naman, tuloy din siya. Pangit naman na pupunta tayo dun na may VP pa tayo," ani Pacquiao.

Tinapos naman ni Pacquiao ang pangangampanya sa Maynila sa pamamagitan ng community forum sa Happy Land, Tondo kung saan dinumog siya ng mga residente.

Ang kanyang maybahay na si Jinkee, napaluha pa noong magsalita sa entablado.

Sabi niya, sa tagal na niyang sumasama sa kampanya ng asawa, kanina lang siya napaluha matapos makita ang sitwasyon ng mga residente.

"Hindi ko alam bakit ako emosyonal ngayong gabi. Kasi nakikita ko kayo na masaya, totoong happy kayo kahit may pinagdadaanan. 'Yung mga bahay ninyo ganyan... Ito po yung aming commitment sa Panginoon, na kami ay binibigyan ng biyaya ng Panginoon na damit kami ay mag share," ani Jinkee.

Si Pacquiao naman, ikinuwento ang hirap na dinaanan nila mula pa noon kayat ramdam niya ang sitwasyon ng mga mahihirap na siyang target niyang pagtulungan sakaling makaupo sa Malacanang.