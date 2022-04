Mga Pinoy sa Europa, todo kampanya na bago magsimula ang Overseas Voting

BARCELONA - Ilang araw bago ang simula ng Overseas Voting, mas naging masigasig pa sa pangangampanya ang mga taga-suporta ng mga kumakandidato sa Halalan 2022.

SPAIN

Sa Spain, bagamat makulimlim at nagbabadya ang ulan, itinuloy ng UniTeam supporters ang campaign rally, simula na kasi ng Overseas Voting sa Linggo, April 10.

Nagpa-misa ang grupo sa Parroquia de San Agustin para sa isang mapayapa, malinis, at tapat na halalan. Mataposang misa, nagpunta ang higit isandaang supporter sa Plaza Catalunya para isigaw ang suporta sa tandem nina Bongbong Marcos at Inday Sara.

“Kami ay sadyang nagbigay ng oras para maibuhos namin ang suporta namin sa aming kandidato at umaasa po kami na sakaling manalo ang aming presidente, ang ating president ay magbabago ang ating bansa at yung mahihirap ay makaahon,” sabi ni Romeldo Sangalang, UniTeam supporter sa Barcelona.

FRANCE

Sa France, sa likod ng Eiffel Tower sa Paris, nagsama-sama ang higit tatlong daang BBM-Sara supporters sa huling weekend ng kampanya. Kinakatawan din ng mga dumalo, ang UniTeam Luzon, Visayas at Mindanao.

“Noong panahon ni Apo Lakay ako ay nagsilbi sa Ministry of Agriculture at kami ang nagpaunlad ng Masagana 99, masaganang maisan at lahat ng magagandang projekto ni Apo Lakay.” sabi ni Cely Castro, Pinay sa Paris.

“Ang pagra-rally namin dito ay walang halong galit sa ibang kalaban o anuman, basta suporta lang yan, ang mahalaga sa atin kahit sino mananalo, suportahan natin,” sabi ni Robert Mungaya, isa sa organizer ng rally.

NORWAY

Sa Oslo, nagtipon din sa campaign rally ang nasa isandaang miyembro ng BBM-Sara Norway chapter. Inawit din ng supporters ang campaign song ni Marcos Jr. at iwinagayway ang bandila ng Pilipinas at Norway

ENGLAND

Habang sa England, muli ring nagdaos ng UniTeam UK grand rally sa Marble Arch sa London noong April 3. Ayon kay Gloria de Guzman, pangulo ng BBM -Sara UniTeam UK, halos isanlibong supporters ang nakiisa sa aktibidad.

GERMANY

Tumingkad pa ang pamosong cherry blossoms sa isang kalye sa Bonn, Germany. Nadagdagan kasi ng kulay rosas ang paligid nang magtipon-tipon ang mga kakampink na OFWs at iba pang supporters ng Leni-Kiko tandem.

Naging emosyonal naman ang ilang kakampink sa kanilang pagpapahayag ng suporta kay Robredo.

Tiwala sila sa isinusulong na slogan ng tambalan na “Gobyernong Tapat Angat Buhay Lahat.”

“Kasi si Leni ay may puso sa lahat ng tao, wala siyang pinipili. Tinutulungan niya ang mga tao sa laylayan na sobrang kailangan ng mga Pilipino ngayon,” sabi ni April Maniacup, Pinoy mula Düsseldorf.

Mula pa sa iba’t ibang parte ng Germany galing ang mga Pinoy Kakampinks na nagkaroon pa ng after-party matapos silang maging magkakilala sa rally.

“Malinis ang track record kasi nilang dalawa. Kung may ambisyon man sila ay para sa Pilipino lang talaga,“ sabi Aisha Hemming, organizer ng Leni-Kiko in North Rhein Palatinate.

At kahit daanan ng mga sasakyan ang lugar, nakuha pa rin ng Leni-Kiko supporters na isigaw ang suporta sa tandem.

"Bakit si Leni at Kiko? Wala silang bahid ng kurapsyon at ‘di ako naniniwala sa lesser evil at mayroon silang kakayahan,husay, tibay at puso,” sabi ni John Michael Tuazon, Data Analyst Düsseldorf.

“Leni po at si Kiko dahil sila ang May tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa taong bayan,” sabi po ni Lorena Formanes, galing sa Hamburg.

ENGLAND

Kasunod ng campaign rallies sa London at Birmingham, nagsama-sama rin ang taga-suporta ng Leni-Kiko tandem sa Gloucester, England.

Nag-alay naman ng misa sa St. Peter’s Catholic Church ang mga kakampink bago ang simpleng pagtitipon sa tanyag na Gloucester Cathedral.

Ayon kay Steve Hontiveros-Canete, pinuno ng Leni-Kiko supporters sa Gloucestershire, may halos tatlongdaang kakampinks sa Gloucester at mga karatig lugar. Hiling ng grupo na maging malinis at maayos ang halalan.

(Kasama ang mga ulat ni Joefer Tacardon sa England, Bong Agustinez sa France at Marco Camas Norway at Jessica Gross sa Germany)

