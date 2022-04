Mga Embahada at Konsulado sa Gitnang Silangan handa na para sa Overseas Voting

KUWAIT - Handang-handa na ang mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa Gitnang Silangan sa unang araw ng Overseas Voting na magsisimula bukas, April 10.

Bahagi ng paghahanda ang matagumpay na pagdaos ng final testing at sealing ng mga Vote Counting Machines o VCMs sa United Arab Emirates, Riyadh at Kuwait gayundin din sa mga iba pang bansa sa Gitnang Silangan.

UNITED ARAB EMIRATES

Sa Dubai at Northern Emirates, matagumpay na idinaos ang Final Testing and Sealing o FTS ng Vote Counting Machines o VCMs sa Philippine Consulate.

Gayundin sa Abu Dhabi, sa kabuuan, may sampu mula sa Dubai at Northern Emirates ang VCMs na gagamitin sa sampung poll precincts. Habang lima namang VCMs sa limang precincts sa Abu Dhabi.

“So far the machines are working well, nagkaron tayo ng mock voting just to make sure na tama ang bilang ng mga VCMs,” pahayag ni Elizabeth Ramos, Vice Consul ng PCG Dubai at Northern Emirates.

“Sinubukan ko pong wala akong mamarkahan sa balota, so ang lumabas po doon, president, vice-president, senators at party list, abtension lahat. Na try ko na po, accurate sila so pasadong pasado,” sabi ni Mariecar Jara, journalist.

Ang Dubai ang may pinakamaraming bilang ng registered overseas voters sa Gitnang Silangan. May 191,779 total number of registered overseas voters sa Dubai.

“Kailangan po nating i-ensure na ang pangalan nyo ay nasa bilang ng CLOV ng Dubai at Northern Emirates. Magdala po ng valid ID pwede po itong Emirates ID nyo o passport copy o iba pang valid ID para ma-confirm natin ang inyong identity,” pahayag ni Paola Belle Ebora, Vice Consul ng PCG Dubai at Northern Emirates.

May tatlumpung Special Board of Election Inspectors (SBEIs) ang hahawak sa mga VCMs ng Halalan 2022.

SAUDI ARABIA

Sa Riyadh, dumalo ang volunteers at poll watchers mula sa iba-ibang grupo at media kasama ang mga Board of Election Inspectors at kawani ng embahada para masiguro na walang aberya ang mga makina na gagamitin sa Halalan 2022.

Sabay-sabay na binuksan at ini-on ang VCMs habang may instructions sila na sinusundan sa projector at may taga-guide sa step-by-step na proseso para masiguro na gumanagana ang mga ito.

“So far maganda naman both machines ay gumagana, yung printing andito kasi tayo to witness the FTS and VCMs na mga physical machines which is ok naman lahat nakita natin kung paano ginagawa habang ginagawa nila may projector naman sa likod, so everything is okay," sabi ni Del Guroalim, PDP-LABAN poll watcher.

"So far maayos naman siya nagsimula, malinaw na ipinaliwanag sa amin kung ano ang kailangang gawin ng poll watchers at saka sabay-sabay ding binuksan yung process sa simula hanggang katapusan," sabi ni Dominic Estallo, OFW observer.

“Pag-test ng VCMs kanina ay ok naman although some machines may nagja-jam pero maayos naman ang machines na ito,” sabi ni Nicolas Ocampo, Leni-Kiko poll watcher.

May walong VCMs sa Phlippine Embassy sa Riyadh at anim ang naka-standby at may isa ring standby sa Buraidah para maabot ang ilang kababayan na nasa ibang lugar na malayo sa embahada.

Ayon kay Consul Von Ferrera magsasagawa ang embassy ng “On Wheels Voting” na iikot sa ilang lugar para makaboto ang mga botanteng nasa malayo o hindi makapunta sa embahada.

Magsisimula mag-ikot sa Hafer Al Batin, Al Jouf , Hail at Al Hasa at iba pang malalayong lugar sa embahada. Sa loob ng isang buwan apat na weekends o tuwing Biyernes at Sabado ang inilaan para sa “On Wheels Voting.”

KUWAIT

Kasado na rin ang Philippine Embassy sa Kuwait para sa overseas voting. Ayon sa Commission on Elections (COMELEC), ang Middle East at Africa ang may pinakamaraming botanteng OFWs na may 786,997 registered overseas voters.

Ang United Arab Emirates ay may 290,182, pangalawa ang Saudi Arabia na may 282,605 at ikatlo naman ang Kuwait na may 82,021.

Lumahok din sa mock voting ang ilang OFWs sa Final Testing and Sealing (FTS) ng VCMs sa Kuwait.

“Handang-handa na po. We are all set to join the, to exercise our right of suffrage as a OFW in Kuwait,” sabi ni Engr. Bobby Bocoboc, Chairman, Partido Federal ng Pilipinas Kuwait Chapter.

“Napakaganda siya, mabilis at saka kung ano yong nilagay talagang lumalabas na tama sa resibo. No any hassle,madaling-madali lang po. No any hassle,” sabi ni Mae Ortiz, OFW sa Kuwait.

May limang VCMs sa Kuwait at isang on standby kung sakaling magka aberya ang isa sa VCMs.

“Handang-handa na po ang Embassy. Meron na po tayong voting tent dito. Naka-set-up na po yan, lalagyan na lang po natin, i-on na lang po natin iyong ilaw at ang aircon nyan on the day of the elections. Sa April 10, handa na po ang embassy para po tumanggap ng mga botante,” pahayag ni Atty. Josel Mostajo, Vice Consul, Philippine Embassy-Kuwait.

(Kasama ang ulat ni Rachel Salinel sa Dubai, UAE, Victoria Alexie Mari Lopez sa Abu Dhabi, UAE at Lyndon Aballe sa Riyadh, Saudi Arabia)

