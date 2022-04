Mga bakasyunista, hinikayat na magpa-booster sa probinsya

Kahit panahon ng bakasyon o pagninilay, hindi pa rin dapat ito dahilan para kaligtaan ang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19, sabi ng isang miyembro ng National Task Force Against COVID-19 Sabado.

Hinikayat ni Dr. Ted Herbosa ang mga bibiyahe sa mga probinsya sa mga susunod na araw nang wala pang booster shots na samantalahin ang bakasyon para makuha ito.

Sapat naman aniya ang suplay ng bakuna sa bansa at maaari nang makatanggap nito kahit saan sa bansa.

Dagdag ng doktor, hindi dapat makampante lalo’t dumarami ang mga pagtatapon dahil sa mga religious event gaya ng Semana Santa at Ramadan, at ang kampanya para sa Halalan 2022.

“Reminder, habang Holy Week at walang trabaho siguro, maganda pwede na tayo magpa-booster. And by the way pati sa mga probinsya na bibistahin niyo, pwede tayong magpa-booster doon. Ipakita niyo lang ‘yong vaccination card na may 2 days at lagpas 3 months na, pwede kang makatanggap ng booster shots doon sa lugar na iba sa iyong address," ani Herbosa, Medical Adviser, NTF Against COVID-19.

Ayon kay Herbosa, bumagal ang pamamahagi ng bakuna sa bansa, lalo ang boosters.

Nananatiling mahigit 12 milyon lang ang nakakuha ng booster shot sa bansa, kumpara sa higit 66.5 milyon na tala ng mga fully vaccinated.

Ani Herbosa, nakampante ang maraming Pilipino lalo noong ibinaba sa Alert Level 1 ang maraming lugar sa bansa at bumaba ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19.

Ayon sa Department of Health at OCTA Research, nag-plateau o nananatili sa parehong antas ang dami ng mga kaso.

Mula Abril 4 hanggang 8, mas mababa sa 300 ang arawang tala ng mga bagong nagka-COVID, pero umakyat na ito sa 350 sa datos na inilabas ng DOH para sa Sabado.

Mga bagong kaso ng covid-19 sa Pilipinas:

April 4 - 276

April 5 - 225

April 6 - 265

April 7 - 278

April 8 - 290

April 9 - 350

(source: DOH)

Ayon sa OCTA, 2 linggo na parehong naging 342 ang 7-day average ng mga bagong kaso.

"May mga reports sa akin na walang tao nga sa vaccination site at kailangan pang ihouse-to-house. So very important, I think na-relax ang ating mga kababayan dahil wala nang new cases na nababalitaan, so malaking bagay na paalalahanan sila hindi pa tapos ang pandemya, andyan pa siya, and in fact sa ibang bansa dumadami ang cases," ani Herbosa.

Ayon kay OCTA research fellow Prof. Guido David, maaari namang mapigilan ang banta ng panibagong surge sa harap ng panganib ng mga COVID-19 recombinant na tumama na sa katabing bansa gaya ng Thailand.

Sang-ayon siya kay Herbosa na haharapin ng marami ang paghina ng immunity kapag tumagal na mula maging fully vaccinated.

“Generally may waning immunity at siyempre ‘yong factors din, ‘yong complacency natin, patuloy na pagluluwag natin, at ‘yong possibly kung may panibagong recombinant o sub-variant or ‘yong nakikita natin ngayon na xe na pinag-aaralan natin kung mas makakapanghawa sila,” ani David, OCTA Research fellow.

“Sa ngayon preventable ang surge na ito so sana mapigilan natin para mapanatili itong magandang kalagayan na nakikita natin sa ngayon.”

Sabi ni Herbosa, binabantayan ng NTF COVID-19 ng mga lugar na mababa ang vaccination at booster rate gaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.

Planong magsagawa ng special vaccination drive sa BARMM pagkatapos ng halalan sa Mayo.

Patuloy rin ang pagpapaalala sa mga lokal na pamahalaan na pataasin ang pamamahagi ng bakuna.

Ilan naman sa mga paalala ni Herbosa sa mga mamamasyal o uuwi ng probinsya ay: magsuot pa rin ng face masks sa mga bibisitahing lugar, manatiling kasama ng kabiyaheng grupo o pamilya o ang tinatawag na “bubble”, tiyaking alam ang vaccination status ng mga kasama, at kung makikipagkita sa iba, lagi pa ring sundin ang minimum health standards.