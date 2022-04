MAYNILA – Sa kulungan na magpapalipas ng Sabado’t Linggo ang isang organizer ng umano'y mass gathering na nahuli matapos mamahagi ng bigas para sa umano'y vote-buying sa Caloocan City nitong Biyernes.

Pero iginiit ng ama ng organizer na matagal nang aktibo ang kaniyang anak sa mga charity work lalo nang magsimula ang pandemiya.

"Aktibo 'yan sa gawain sa barangay at ibang private charity works. Walang hinangad 'yan kung hindi makatulong, lalo na sa mga lubos na nangangailangan ngayong may krisis," aniya.

Umaasa siya na ito na ang huling pagkakataong mababahiran ng pulitika ang anumang aktibidad na tutulong sa mahihirap.

"Sana maisantabi ang pamumulitika," saad ng ama ng nahuli.

Una nang sinabi ng pulisya ma may isinumiteng recorded phone videos ang mga complainant tungkol sa umano’y pamamahagi ng bigas at vote-buying ng suspek.

Nitong Marso ay inanunsyo ng Commission on Elections na bubuo sila ng Task Force Kontra Vote-buying, at kabilang dito ang Philippine National Police at Department of Justice.

Pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na hingin muna ang pahintulot ng Comelec bago ang distribusyon ng ayuda o tulong pinansyal sa kanilang mga nasasakupan sa panahon ng kampanya.

Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, ito ay para hindi sila maakusahan ng electioneering.

Muli ring nagpaalala ang kagawaran sa mga public official na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga pag-aari ng gobyerno para sa kanilang pangangampanya. – Ulat ni Reinel Pawid, ABS-CBN News

