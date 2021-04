Ilang bayan sa 'NCR Plus' bubble naghahanda nang mamahagi ng ECQ ayuda

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naghahanda na ang ilang bayan sa mga probinsiya sa National Capital Region Plus bubble sa pamamahagi ng ayudang ipinangako ng gobyerno ngayong may enhanced community quarantine sa lugar.

Ang Dasmariñas, Cavite magsisimula na ang pamamahagi ng cash aid sa Sabado.

Kailangang pumunta ng mga benepisyaryo sa mga covered court sa bawat barangay.

Paliwanag ni Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga, karamihan kasi ng COVID-19 cases ay mula sa mga bahay-bahay.

Dahil dito, posibleng mas malantad ang mga tauhan kung magbabahay-bahay ang mga ito. Sa ngayon, tapos na ang encoding ng mga benepisyaryo.

Sa Lunes naman magsisimula ang pamamahagi ng ayuda sa Bocaue, Bulacan.

Ayon kay Bocaue, Bulacan Mayor Jose Santiago, hinihintay pa nila ang final list ng mga barangay at kapag naisumite na ito ay sisimulan na ang bigayan.

House-to-house ang magiging bigayan ng ayuda, ayon kay Santiago.

"Meron na pong nakapagpasa ngayong araw, kung sino po ang makapagpasa ng maaga sila po ang mauuna. Di po lahat ng barangay may covered court so ang naging desisyon sa labas ng EO, bahay-bahay po ang gagawin namin," ani Santiago.

Sisimulan naman sa Lunes ang pamamahagi ng ayuda sa bayan ng Guiguinto.

Ayon kay Guiguinto Mayor Ambrosio Cruz, ipinost na ng LGU sa kanilang Facebook page ang mga benepisyaryo ng ayuda.

Nagkasa naman ng in-kind na ayuda ang lokal na pamahalaan at sa mga hindi makakatanggap ay maglalaan din sila ng cash kung may matitira sa inilaang pondo.

Sa San Mateo, Rizal, sinimulan na ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasa priority group ngayong Biyernes.

Ayon kay San Mateo Mayor Cristina Diaz, inuna nila ang mga nasa priority group. Gaya ng ilang lokal na pamahalaan, naghanda rin sila ng food packs para sa mga hindi makakatanggap ng ayuda.

"Sinimulan muna 'yung priority group, ito 'yung mga SAP beneficiary. And then by order of priority, sunod na diyan 'yung 4Ps as mentioned by DSWD, then waitlisted and may third batch, may fourth batch," ani Diaz.