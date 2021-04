Halos 200 kawani ng Looc LGU sa Romblon, naka-quarantine dahil sa COVID-19

Pilay ang operasyon ng munisipalidad ng Looc sa Romblon matapos na higit 200 kawani nito ang naka home quarantine dahil sa kaso ng COVID-19. Larawan mula sa Looc Public Information Office

LOOC, Romblon - Paralisado ang operasyon ng munisipyo ng Looc sa Romblon dahil halos 200 kawani nito ang naka-quarantine ngayon dahil sa COVID-19.

"Pina-quarantine po lahat pati po yung heads of offices ko, lahat naka-quarantine, kasi yung iba nag-positive sa antigen and close contact doon sa positive sa RT-PCR," pahayag ni Mayor Lisette Arboleda.

Bagamat negatibo na sa COVID-19 ang karamihan, kailangan pang tapusin ang quarantine kaya paralisado ang operasyon ng munisipyo, kabilang na ang palengke ng Looc.

"All our operation back muna kami doon sa lumang opisina, actually ako na lang, wala namang ibang offices na bukas dahil wala nga kaming tao, so andun muna kami kasi yung relief operation din namin at saka katabi ng RHU yung lumang munisipyo so for easier communication and access dun muna kami, so closed po ang munisipyo na bago," sabi ng alkalde.

Nakalockdown ang bagong munisipyo hanggang sa Abril 19.

Isa sa nakikitang dahilan ng alkalde sa pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 ay ang pagluluwag ng quarantine protocols at pagiging kampante ng mga residente.

"Medyo nag open up na kasi ng ibang activities like yung sa sabong, yung mga mass gathering na unnecessary medyo nag lax na talaga, yung mga tao din mismo. We have let our guard down kasi naging kampante na nga, for the past year ay halos zero kami, yung natala lang namin iisa lang eh, LSI pa yun, incoming pa yun from Manila yun lang yung naging case namin dito, for the past year and then ito na," sabi niya.

Labis naman ang pasasalamat ng alkalde sa mga nagpapaabot ng tulong. Pero dahil limitado pa rin ang suplay at manpower sa bayan, umaapela sila ng tulong para sa nasa 7,000 populasyon ng bayan.

"Yes we need all the help that we can get. So far po we have enough supplies to take care of people in quarantine and isolation facilities, ang help po talaga namin ngayon is for the entire population, na para at least kahit paano madugtungan lang namin yung pang araw-araw nilang pangangailangan habang hindi pa po nagno-normalize yung situation," sabi ni Arboleda.

Umapela rin siya sa mga kababayan na maging masunurin sa ipinatutupad na protocols para hindi na maulit pa ang paglobo ng bilang ng impeksiyon.

Limitado ang galaw ng tao sa Looc, hindi rin basta-basta tumatanggap ng mga biyahero ang LGU.



Sa kasalukuyan, sa 36 confirmed COVID-19 cases sa Looc, nasa 33 ang active cases, 3 ang namatay, at mau 178 close contacts na inoobserbahan.

- Ulat ni Andrew Bernardo