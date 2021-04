Expanded maternity leave, sakop kahit isang araw pa lang sa trabaho sa gobyerno: Lizada

MAYNILA - Pasok sa 105-Day Expanded Maternity Leave law maging ang mga babaeng empleyadong may isang araw pa lamang nagtatrabaho sa gobyerno, ayon sa Civil Service Commission.

"Dati po kailangang two years in service ka. Ngayon, kahit isang araw ka lang sa gobyerno you are qualified to have this expanded maternity leave law," sabi ni CSC Commissioner Aileen Lizada.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Lizada na nagpalabas ang CSC ng Resolution No. 2100020 para amyendahan ang Omnibus Rules on Leave para makasunod sa Republic Act 11210 o ang “105-Day Expanded Maternity Leave Law.”

Ang naturang batas na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019 ay naglalayong mabigyan ng 105-day full pay maternity leave ang mga babaeng nanganak ng normal delivery o Caesarian section, at 60-day full pay para sa mga kasong ng miscarriage o emergency termination ng pagbubuntis.

"Ang magandang balita po dito, 105-days na po ang maternity leave. Dati po kasi ito ay 60 days. Pwede pa itong ma-extend ng 30-days," sabi ni Lizada.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Lizada na naga-apply din ang 105 days plus 30-day extension sa mga manggagawa sa pribadong sektor.

Sakaling kailangan pa ng empleyado ang karagdagang extension, mag-aaply na ang empleyado sa kaniyang sick leave.

Pwede rin aniyang magbigay ng hanggang pitong araw na leave sa kaniyang mister, kinakasama o alternate caregiver kung sila ay nasa gobyerno.

"Ang good thing about this, pwede tayong mag-allocate ng 7 days hindi lang po sa asawa, now we expanded even the partners—mga common law partners—pwedeng i-allocate ang 7 days if they are employed with government. Kung ang nagbabantay sa inyo pinsan mo o pamangkin mo, nanay mo pero nasa gobyerno rin pwede kayong mag allocate ng 7 days," paliwanag niya.

Sa ilalim naman ng paternity law, magkakaaroon ng kabuuang 14 days na leave kung isasama ang karagdagang pitong araw sa ia-allocate ng asawa.

“Pero kung wala kayong asawa, solo parent, single ba kayo at nanganak kayo, you may allocate your 7 days to your common law partner o sa nag-aalaga sa inyo, provided nasa gobyerno din sila,” sabi niya.

Paalala ni Lizada na retroactive ang batas na naging epektibo Marso 11, 2019.

"Lahat ng nanganak nung time ng March 11, 2019, if you only enjoyed the 60 days, you may be granted the additional of the balance of 105 days less 60 days. Pwede niyong i-resume maternity leave ninyo and receive equivalent pay. Kung nagamit po 'yung SL n'yo, restore, ibalik ang sick leave credits po," sabi ni Lizada.

Hinikayat ni Lizada ang publiko na bisitahin ang website ng CSC para sa karagdagang impormasyon.