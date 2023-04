Nasawi ang dalawang lalaki habang dalawang iba pa ang sugatan matapos umanong makuryente mula sa live wire sa Davao City nitong Abril 7, 2023. Photo courtesy of Davao City Police Office

DAVAO CITY - Nasawi ang dalawang lalaki habang dalawang iba pa ang sugatan matapos umanong makuryente mula sa live wire sa lungsod na ito Biyernes ng umaga.

Batay sa ulat ng Davao City Police, dead on the spot sina Enante Alcontin, 34, at Denn Patrick Rotaquio, nasa legal na edad, matapos mahulog umano sa kanila ang isang live wire sa Purok 15, Barangay Panacan.

Nasunog ang bahagi ng kanilang katawan, at nagkapunit-punit ang damit.



Sinabi ng isang nakakitang residente sa mga imbestigador na nakatayo sa gilid ng kalsada ang apat na lalaki nang makarinig ito ng pagputok mula sa poste ng kuryente.



Naputol umano ang live wire at nahulog sa grupo ng mga lalaki, kaya nakuryente ang mga ito.



First degree burn ang tinamo ng isa sa mga sugatan, habang ang isa naman ay nagtamo ng minor injuries matapos nakatakbo mula sa lugar ng pinangyarihan, ayon sa pulisya.



Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa kung sino ang mananagot sa insidente.



Ikinalungkot ng Davao Light and Power Company ang nangyari at nakikipag-ugnayan na umano ito sa pamilya ng mga biktima.



"We regret that this accident happened despite proactive measures to ensure safety. The company is working closely with local government authorities to investigate the cause of this incident," ayon sa pahayag ng Davao Light and Power Company.



— Ulat ni Hernel Tocmo

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC