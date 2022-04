TFC News correspondents, handa na sa Halalan ‘22 coverage

MANILA - Handang-handa na ang buong pwersa ng TFC News sa Europe, Middle-East at Africa para sa Halalan ‘22 overseas election coverage.

Ngayong April 10 sa pagsisimula ng Overseas Voting sa buong mundo, tutukan nila ang pagboto ng ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at maging sa Africa. Sa pamumuno ni ABS-CBN News Europe, Middle-East at Africa bureau chief Rose Eclarinal ire-report ang mga nagbabagang balita tungkong sa Filipino Vote sa abroad.

Mula sa puwersa ng mg beteranong tagapagbalita, magba-bantay mula London hanggang Moscow, Abu Dhabi hanggang Kuwait sina Sandra Sotelo-Aboy para sa Spain, mula France sina Bong Agustinez, Marilyn Rayray, Cory de Jesus at Maan Alcantara.

Sa Ireland, nakatutok si Vanda Marie Brady, sa Belgium magre-report si Raquel Crisostomo, magmamatyag din sa Germany sina Virgilio Cuizon, Grace Shiela Pickert, Jessica Gross at Orly delos Santos.

Makakasama naman natin mula sa Italy sina Jackie de Vega, Mye Mulingtapang at cameraman Victoranio Tuvera. Nasa gitna naman ng aksyon sa United Kingdom sina Rose Eclarinal, Joefer Tacardon, Edward Lao at cameraman Thirdy Ado.

Magre-report naman mula Sweden si Vangie Rebot-Jorquia, mula Greece si Wilhemina Mendoza, sa Denmark si Rosemary Toledo Menta at Rustan Jay Menta.

Naka-tutok sa Austria si Hector Pascua, sa The Netherlands si Jofelle Tesorio, sa Norway si Marco Camas at sa Russia si Niel Caburnay Tero.

Sa Middle East, magtitimon si Senior Correspondent Maxxy Santiago at naka-antabay na rin si Robert Bulquiren sa Kuwait.

Sa Saudi Arabia, nakatutok si Charles Tabbu at Sherwin Zuniga sa Jeddah, si Florante Catanus ang magre-report naman mula sa Al-Khobar, Dammam at Jubail, si JP Aleta, Zhariya Camid-Alamada at Lyndon Aballe sa Riyadh at Debbie Jane Pangan sa Assir Region.

Sa UAE, magba-balita sina Rachel Salinel, Melanie Sanchez-Regalado, Victoria Lopez, Randy Lamsen at Benjamin Canamaso sa Dubai. Sina Vivien Napenas at Aldwin Cascuso naman ang bantay mula sa Abu Dhabi.

Tututukan naman ni Ardee de Leon at Kimina Castro ang Halalan ‘22 coverage sa Qatar, ang detalye ng overseas voting, ihahatid sa atin ni Leslie Garduque sa Bharain, Rowen Soldevilla sa Oman at nakatutok na rin mula Lebanon si Rhyse Furio.

Beterano na sa pagre-report ang karamihan ng mga correspondents mula Gitnang Silangan at Europa pero dumaan pa rin sila sa masusing election reporting training na ikinasa ng ABS-CBN News nitong Pebrero.

Base sa karanasahan sa mga nagdaang overseas voting, inaasahan ng COMELEC ang mas mataas na voter turn-out kapag presidential elections sa abroad.

May higit 1.6 million overseas voters sa iba-ibang bahagi ng mundo. Mula pa noong 2004, nang unang ginanap ang Philippine Overseas Voting, tinutukan na ng The Filipino Channel at ng News bureaus ng ABS-CBN ang pagboto ng ating mga kababayan sa abroad.

Mga posisyon ng presidente, bise-presidente, labing dalawang senador at party-list representatives ang iboboto ng Pinoy overseas voters.

Magsisimula ang Philippine Overseas Voting sa April 10, 2022 at magtatapos sa May 9, 2022.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Halalan ‘22 Overseas Voting, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.