Supporters ng Leni-Kiko tandem, nag-martsa sa Birmingham; BBM-Sara supporters, nangampanya sa Dublin

ENGLAND - Matapos ang Kakampink rally sa makasaysayang Marble arch sa London, sa Birmingham naman nagsama-sama ang Leni-Kiko supporters.

Ito’y sa pangunguna ng Global Alliance Filipino Human Democratic Society at Kakampink groups na mula pa sa iba-ibang bahagi ng England.

Nagmula sa iba-ibang sektor ang mga nagmartsa, karamihan mga health workers at nasa hospitality sector, na tiwala sa kakayahan at track record nina Leni-Kiko at kanilang senatorial ticket.

VIENNA, AUSTRIA

Sa Austria, sa mismong sentro ng Vienna ginanap ang unity march kung saan nakisali ang mga Kakampink galing pa sa iba-ibang dako ng Europa. May sayawan at kantahan pa bilang suporta sa isinusulong na gobyernong tapat ng Leni-Kiko tandem.

“Nadito kami lahat, nandito ang Kakampink for Leni and Kiko, andito ako ngayon sa Vienna para magpugay, magbigay dangal at sumaludo sa mag-Kakampink dito sa Vienna sa Europa,” saad ni Fr. Albert Alejo, Pilipinong Pari sa Roma.

Tinapatan naman ng supporters ni dating senador Bongbong Marcos at kanyang running mate na si Mayor Sara Duterte ang rally ng Kakampinks sa ibang dako ng Vienna. Nagkaroon din ng kantahan at may pa-Zumba!

DUBLIN, IRELAND

Sa Ireland, tinatayang dalawandaang Ilocano ang dumagsa sa Drumcondra, Dublin para sumuporta sa BBM-Sara tandem. Ikinasa ang rally ng Ilocano-Irish association, isa sa mga pinakamalaking grupo ng overseas Pinoys sa Ireland.

“We are supporting an Ilocano presidential bet,” sabi ni Michael Sampayan, Dublin, Officer in Charge of the BBM Rally.

“Gusto namin siya dahil sa platforms niya, like ipagpapatuloy niya yung Build,Build, Build!” sabi ni Annabelle Lozada, Dublin Ireland, Vice-President (IIA).

Agaw atensyon naman ang banyaga na dumayo sa Dublin para ipakita ang suporta kay Marcos, Jr.

"I’m very impressed by how President Marcos Sr. built up the Philippines back in the ‘60s and ‘70s with the road infrastructure, and the ports,” sabi ni Marie MCaleavey, banyagang taga-suporta ni Marcos, Jr.

Oportunidad naman itong kumita para kay Nathy Cole na mabili ang alok na T-shirts. (TFC News: “Ilang T-Shirts ang nabenta mo?) “More than 500, all over Ireland,” sabi ni Nathy Cole, Assistant Treasurer of IIA.

Nag-rally rin ang Tangub Filipino community group. May BBM rally din sa Limerick. Nag paalala naman ang community leaders sa registered voters na siguraduhing tama ang address na nakarehistro sa embassy.

Ito’y para matiyak na matatanggap nila ang kanilang balota sa isang buwang Overseas Voting na magsisimula sa April 10.

(Kasama si Hector Pascua sa Vienna at Vanda Marie Brady sa Dublin, Ireland)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Overseas Voting ‘22, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

