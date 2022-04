“Kontra Corona,” nasungkit ang Best Docu-Film ng MAM Awards 2021

MANILA - Hinirang na Best Documentary in Film Media category ng Migration Advocacy and Media (MAM) Awards para taong 2021 ang “Kontra Korona” ng UK-based Juan Eu Konek.

Ang “Kontra-Corona” ay six-part documentary tungkol sa pasakit at kabayanihan ng Filipino at Euro-Pinoy health frontliners sa Europe at sa Pilipinas.

Binuo at nagsilbing host ng documentary sina Rose Eclarinal, London-based veteran journalist ng ABS-CBN News, Gene Alcantara, kilalang UK-based immigration consultant at writer kasama si Solicitor Crystal Dias. Sinimulang mapanuod online ang docu-film mula September 2020 hanggang February 2021.

First-of-its-kind ang “Kontra Corona” na ipinakita ang sakripisyong ipinamalas ng Filipino health frontliners laban sa global contagion sa United Kingdom, Spain, Italy at Pilipinas.

Kinakitaan ng makabagbag-damdaming mga kwento ng kabayanihan, katatagan ng loob at pagsusumikap ng Filipino frontliners na malabanan ang Coronavirus sa docu-film.

Naipakita ng “Kontra Corona” ang araw-araw na pagsuong ng ating mga kababayang frontliners sa peligro, ang kanilang pagod at palagiang pag-iingat na huwag mahawaan ng COVID-19.

Sa UK, may 776 Filipino nurses ang nahawaan ng COVID-19 noong December 30, 2020 ayon sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa London.

Nabalita naman sa Huffington Post noong April 12, 2021 na may 71 Filipino frontline health at care workers ang namatay sa UK dahil sa Coronavirus mula nang magsimula ang pandemya, ayon sa mga grupong tumutulong sa Filipino communities.

Ayon sa record ng Nursing and Midwifery Council ng UK o NMC may higit 35,000 na registered Filipino nurse sa UK. Pinakamalaking bilang ng ethnic minority nurse sa bansa.

Isa ang “Kontra Corona” ng Juan Eu Konek sa 19 awardees na nagtataguyod ng public awareness ukol sa Filipino migration issues at pagtulong sa Filipinos overseas, at pag-promote ng positive image ng overseas Filipinos sa kabila ng mga pagsubok bunsod ng COVID-19 pandemic.

Suportado ng National Lottery Community Fund ang UK-based Juan Eu Konek, ang producer ng “Kontra Corona.”

CFO photo

Tinanggap ang tropeo ng Juan Eu Konek team sa Manila na pinangunahan ni Denmark Alejandro at Joy Marie Bailo, noong March 16 sa isang blended in-person at online awarding ceremony na ginanap sa Manila Hotel.

CFO photo

“This award is for every “Juan” who deserves to be recognised because you continue to showcase the best of the Filipino migrants, against all odds,” sabi ni Rose Eclarinal sa kanyang recorded video message na pinalabas sa awarding rites.

Si Eclarinal ang creator at executive producer ng award-winning documentary na ipinalabas sa ABS-CBN DZMM Teleradyo at Sky Cable Channel 26, noong March 26, 27, 2021.

Sinimulan ng Commission on Filipinos Overseas (CFO) ang MAM Awards noong 2011 upang parangalan ang mga taga-media na nagtataguyod ng migration and development advocacy.

Mula nang nagsimula ang MAM Awards, 80 media reports, productions and advocates from 18 countries, kasama ang Pilipins sa tumanggap na ng parangal.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang-Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

PANOORIN ANG BUONG DOCU-FILM: