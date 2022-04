Ilang Pinoy sa Europe, may kanya-kanyang paraan sa pagsuporta sa Ukraine

LONDON - May kanya-kanyang paraan ang ilang Pinoy sa pagsuporta sa Ukraine. Sa Filipino restaurant Kasa and Kin sa UK capital, sa bawat order ng kanilang calamansi juice, may donasyong mapupunta sa Ukrainian war victims.

Nagtanghal naman sa isang Filipino bar sa London ang Pinay drag queen na si Mayumi. Ang kanyang kita, ilalaan daw niya raw sa mga biktima ng giyera.

Higit sampung libo naman ang nakiisa sa “London Stands For Ukraine” solidarity march at vigil mula Hyde park hanggang Trafalgar square.

Isa ang Pinay na si Cheryl, nakiisa sa rally kasunod na rin ng panawagan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na lumabas at mag protesta.

“We, the people are the victims, the children, the women. War is war and it is scary,” sabi ni Cheryl Susas, lumahok sa vigil.

Mula sa sentro ng bakbakan, nakiisa rin sa programa ang Mayor ng Kviv na si Vitali Klitschko, na nagbigay ng video message. Patuloy naman ang pag-alala ng mga Ukrainian sa kanilang mga kababayan.

"I’m completely devastated. I believe this shouldn’t be happening in the 21st century, that no country in the middle of Europe can just attack us in the middle of the night without declaring war,” sabi ni Kristi Kopaczewska, isang Ukrainian.

Naglaan na ng 220 million pounds o mahigit 14.7 billion pesos ang UK government para sa Ukraine crisis.

SPAIN

Sa Barcelona, halos lingo-linggo ang protesta sa Barcelona para tutulan ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine.

Sa mga placard, nakasulat ang mga mensahe ng pakiki-simpatya sa Ukranians at pag kondena sa pag-atake.

Masakit naman para kay Karen Joy Maganis ang mga nababalitaan dahil nagtrabaho siya noon sa Russia ng dalawang taon. “So parang ang sakit na isipin yung ganyan, maraming namamatay dahil sa kaguluhan,” sabi ni Maganis, dating nagtrabaho sa Russia.

Panay rin ang kanyang pangungumusta sa mga kaibigan sa Russia. “Ayun nga yung nirereklamo nila na mababa na daw ang sahod. Yung dating sumasahod ng 50,000 Philippine money kapag kino-convert na ngayon, pumapatak na lang ng 25 to 30 (thousand) na lang,” sabi Maganis, na residente na sa Barcelona.

Naglaan ang gobyerno ng Espanya ng 31 million Euros bilang humanitarian aid para sa Ukraine at ibang bansa gaya ng Poland at Moldova na kumukupkop sa refugees.

Inanunsyo rin ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang tulong na military weapons, medical supply at armoured ambulance.

(Kasama ang ulat ni Sandra Sotelo-Aboy sa Barcelona, Spain)

