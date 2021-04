Pamamahagi ng 'ECQ ayuda' sa Pasay City, nagsimula na

MAYNILA - Umarangkada na ang pamimigay ng ayuda sa Pasay City nitong Huwebes na apektado ng dalawang linggong enhanced community quarantine (ECQ) .

Sa Barangay 51 nagsimula ng pamimigay 6:30 p.m. at inaasahang nasa 319 na residente ang makakatanggap nito. In-cash ang ibinibigay ng barangay.

Pamimigay ng ayuda sa Barangay 51 sa Pasay City, nagpapatuloy ngayon. In cash ito binibigay ayon kay Mayor Emi Calixto-Rubiano

“Gusto ko mas mabilis at sa totoo baka sabihin nila binawasan ko pa iyong P1,000 kapag namili ako ng goods kaya kung ano iyong sinabi gusto ko matanggap nila, kita kita nila na iyon din ang halaga,” ani Pasay Mayor Emi Calixto-Rubiano.

Paliwanag ni Rubiano, inabot ng 6:30 p.m. ang simula ng pamimigay matapos ayusin muna ng pamahalaang lungsod ang pagdownload ng pondo at ang pagset-up ng ng isang grievance committee na pwedeng tumanggap ng mga reklamo ng mga residente.

Para matiyak hindi magiging magulo ang pamamahagi, 6 na booth ang binuksan na siyang nagbibigay ng cash assistance at nakaayos sa alphabetical order ang pila ng mga residente

Pinwesto din ang mga upuan ng mga residente sa paraang masusunod ang physical distancing sa pila, at kung may siksikan ay agad sinisita ng mga taga barangay at mga pulis na nasa site

Maya’t maya rin ang paalala ng mga taga barangay na dapat nakahanda na ang kanilang ID, at sariling ballpen.

Kabilang sa mga nakakuha si Marvin Fortaleza na nakantanggap ng P3,000 para sa kanyang pamilya at si Marilyn Lagrama na nakakuha naman ng P4,000. Pareho sila nagsabi na naging mabilis ang pamamahagi ng ayuda at hindi sila naghintay ng matagal.

Bukas naman inaasahang magsisimula na rin ng pamimigay ng ayuda sa iba pang mga barangay.

Nasa higit 348,000 na residente ng Pasay sa nasa 201 na barangay ang target mabigyan ng ayudang ito.

