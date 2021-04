Non-essential stalls ipinasara sa Muntinlupa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Pinahinto ang operasyon ng mga tindahan sa bangketa sa Alabang, Muntinlupa na nanatiling bukas sa gitna ng enhanced community quarantine (ECQ) sa kabila ng pagiging “non-essential business”.

Pinuntahan ang lugar ng mga tauhan ng Muntinlupa business permits and licensing office at mga taga-barangay noong Miyerkoles dahil sa mga ulat na nakabukas na mga tindahan kahit noong simula pa lang ng ECQ sa Metro Manila noong Marso 29.

Ipinasara ang mga stall na karamihan ay nagtitinda ng mga accessories, gadgets, at damit. Sinita rin ang mga kainan na nagpa-dine in ng mga customer.

Agad namang sumunod sa pagpapasara ang mga bantay ng tindahan.

