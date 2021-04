Ilang LGU sari-sariling paraan para maging maayos ang 'ECQ ayuda' distribution

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kani-kaniyang paraan ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para organisadong maipamahagi ang ayuda ng national government para sa mga lubhang naapektuhan ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa National Capital Region (NCR) Plus Bubble.

Sa Mandaluyong City, sabay-sabay itong ipapamahagi sa 27 barangay. May itinalaga ring oras at araw ng pagkuha ng mga residente sa ayuda.

LOOK: Mandaluyong City has started the initial payout of financial assistance to eligible beneficiaries.



The government is giving at least P1,000 worth of aid per person but not more than P4,000 per low-income family. @ABSCBNNews pic.twitter.com/d5mSWRGmvt — Bianca Dava 🐈🐾 (@biancadava) April 8, 2021

"Pino-post namin ito sa aming Facebook pages ang names. Binibigay din ito sa mga barangay captain, sila ang nagfo-follow-up. Dapat pupunta lang sila pag nakita nila ang kanilang names sa listahan. Kapag wala doon, antayin lang nila, baka sa ibang araw," ani Mandaluyong Mayor Menchie Abalos.

Target ng lokal na pamahalaan na abutan ng ayuda ang 91,000 pamilya sa loob ng 15 araw.

San Juan City was allocated P98M. Aside from SAP beneficiaries last year and those waitlisted, the city will also give cash aid to other low-income individuals, depending on how much funds will still be available after the initial disbursements to priority sectors. @ABSCBNNews pic.twitter.com/qqZDKgmdt1 — Bianca Dava 🐈🐾 (@biancadava) April 8, 2021

Serial numbers naman ang gamit sa San Juan kung saan nakasaad ang payout schedule ng benepisyaryo, na nagsimula ngayong Huwebes.

Hanggang 100 benepisyaryo lamang ang pinayagan sa venue kada oras para maiwasan ang kumpulan.

Aabot sa 20,000 pamilya ang kalipikado sa ayuda, ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora. Kasama na rito ang mga nasa wait list ng Social Amelioration Program at Pantawid ng Pamilyang Pinoy Program (4Ps) program.

May matitira pa sa P98 milyon na naibaba sa San Juan, kaya ipapamahagi nila ito sa iba pang low-income families.

"Pagkatapos ng final listings at may pondong natitira, we can proceed with distributing to other low-income individuals. Kung may matira sa amin, say P18 million, we then go to solo parents and vulnerable sectors," ani Zamora.

Umarangkada na rin ang distribusyon ng ayuda sa Valenzuela City, at sa tatlong barangay sa Malabon.

Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng ayuda sa Navotas, kasabay ng vaccine registration.

Nakatanggap din ng cash aid ang 500 pamilya sa Fort Bonifacio.

Suhestiyon naman ng Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na magdagdag pa ng mga teller para mas mapabilis ang proseso.

Inaasahan naman ng DILG na may mga lokal na pamahalaan na hihingi ng extension sa pamamahagi ng ayuda, lalo na ang malalaki ang populasyon.

"Nagpasabi na ang iba na hindi kakayanin ang 15 days. I would expect QC and Manila to request for an extension. We will look at every request. Kung justifiable naman, we can always extend," ani DILG Spokesperson Jonathan Malaya.



Una nang bumuo ng mga inspection team ang DILG para masigurong nasusunod ng mga lokal na pamahalaan ang panuntunan.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News