FDA pumayag sa paggamit ng isang ospital ng imported na ivermectin

MAYNILA — Nagbigay na ng compassionate special permit (CSP) nitong Huwebes ang Food and Drug Administration (FDA) sa isang ospital para magamit ang ivermectin sa ilang pasyente na may COVID-19.

"Dahil ang ivermectin ay isang investigational drug, alam naman natin na may ongoing clinical trials dito para gamitin against COVID-19. May isang ospital sa amin na nag-apply ng compassionate special permit (CSP) for the use of ivermectin at ito po ay na-grant ngayong araw na ito," ani FDA Director General Dr. Eric Domingo.

Pero paglilinaw niya, ang ivermectin na nabigyan ng CSP ay manggagaling sa ibang bansa at hindi ginawa sa compounding laboratory dito sa Pilipinas.

"[A]ng requirement lang naman natin du'n of course registered 'yung product du'n sa country kung saan siya manggagaling, tapos licensed yung mag-i-import dito sa Pilipinas and the doctor takes full responsibility for the use of the drug du'n sa pasyente niya," ani Domingo.

Hindi na sinabi ni Domingo kung anong ospital ang nanghingi ng CSP at ilang pasyente ang bibigyan ng ivermectin. Pero mahalagang maintindihan na ang CSP na kanilang binigay ay may hangganan.

"Pag nagbigay kami ng CSP it’s for a period [only]... merong amount, tapos nakalagay for a period of one year nila puwedeng ubusin 'yung amount na ni-request nila. Ang hospital mag-a-apply sila tapos pag naubos na nila then they apply for another one," sabi ni Domingo.

Ang ospital na nabinigyan ng CSP ay nire-require ng FDA na magsumite ng report kada buwan tungkol sa lagay ng kanilang mga pasyente.

Mahalaga ang CSP para magamit ang human-grade ivermectin dito sa Pilipinas lalo’t ang tanging rehistradong uri ng ivermectin dito ay ang veterinary grade o para sa hayop at topical cream naman o 'yung pinapahid para sa mga tao.

Ilang politiko at doktor ang nagsusulong na gamitin ang ivermectin kontra sa COVID-19.

Pero paliwanag ni Dr. Anna Ong-Lim na miyembro ng DOH Technical Advisory Group, nananatiling kulang ang ebidensiya na makakatulong ito sa kabila ng ilang clinical trial na ginagawa sa ibang bansa.

"There seem to be indications that it might work. The problem with these studies is that they’re either conducted on very small populations or conducted on different groups of patients or they could be done in conjunction with other treatments. So it’s very difficult to isolate the impact or effect of ivermectin alone," aniya.

Sabi ni Domingo, nakatanggap na sila ng 2 pang aplikasyon para sa certificate of product registration at hinihintay na lang nila na mai-submit ang mga requirements para umarangkada na ang evaluation.

