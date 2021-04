Checkpoints pinaigting para iwas 'COVID-19 smuggling' ng mga tao papasok at palabas ng NCR Plus

Enforcers from the i-ACT & PNP HPG who usually inspect public utility vehicles now also check cargo trucks in light of recent cases of passengers being brought illegally to the NCR Plus Bubble from other provinces. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MAYNILA - Iniimbestigahan ng Land Transportation Office at ibang ahensya ng gobyerno ang naiulat na kaso ng umano'y “COVID-19 smuggling” na nagpupuslit ng mga tao papasok sa NCR Plus bubble gamit ang mga truck at colorum na sasakyan.

Sa video na kuha noong Linggo, nagmistulang cargo ang nasa mahigit 20 tao na ibinaba mula sa isang truck para sumakay naman sa mga pampasaherong van.

Panay ang pasalamat ng ilang pasahero sa naghatid sa kanila.

Bukod sa napuno ng tao ang truck, wala pang suot na face mask ang ilan.

Nalamang kinunan ito sa pagitan ng mga checkpoint sa Tagkawayan, Quezon at Ragay, Camarines Sur.

Matapos kumalat online, ikinagalit ito ni transport Sec. Arthur Tugade.

“Pu******** nila! Bakit nila gagawin ‘yan? Hindi nila alam na kinokomprumiso at nilalagay nila sa alanganin ang kalusugan at kabuhayan ng mga tao sa kapaligiran at sambayanan? These things must not be tolerated,” sabi niya sa isang audio recording noong Martes.

Iimbestigahan na maging ng National Bureau of Investigation at ng Department of Interior and Local Government ang mga kaso ng “COVID smuggling.”

Kadalasan, binu-book ito online sa social media at binabayaran nang cash.

Ang problema, nagiging sanhi ito ng pagkalat ng sakit.

Ayon sa Department of Transportation, 86 na pasahero ng mga nahuling colorum na sasakyan na pumunta ng Bicol mula Marso 19 hanggang Abril 2 ay nagpositibo sa COVID-19.

Ani Tugade kalokohan ang gawaing ito.

“Maghanapbuhay tayo, pero ‘wag tayong kumitil ng buhay.”

Pinagpapaliwanag ng LTO ang may-ari at 2 driver ng truck sa kanilang regional office sa Legazpi City, Albay sa isang hearing sa Abril 12.

Isinailalim na rin ang truck at ang mga tsuper sa 3 buwang preventive suspension.

Dagdag ng DOTr, posible pang maharap sa kaso ang mga sumakay sa truck.

Sa anti-colorum operation ng Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) sa ilang highway sa Antipolo, Rizal pinabubuksan na rin ang mga truck para mainspeksyunan.

Kasama na rin ito sa mga dagdag na pinababantay sa mga taga-Philippine National Police Highway Patrol Group na kasama ng i-ACT nang magsagawa ng operasyon sa San Jose Del Monte, Bulacan.

“May authority naman kaming magbukas ng mga sasakyan na iyan kaya sinasama na namin sa operasyon namin,” sabi ni Police Lt. Ricardo Martinez ng HPG.

“Kung ano man ang laman niyon, chine-check namin nang makasiguro kami na hindi magkaroon ng hawaan."

Patuloy ang araw-araw na pagsilip sa pagsunod ng mga public utility vehicles sa 50-percent seating capacity at ibang health protocols, pero binibigyan na ng konsiderasyon ang ilang mga tsuper.

