3 anyos nalunod sa irrigation canal sa Ilocos Norte

ILOCOS NORTE - Nasawi ang isang 3 anyos na babae nitong Miyerkoles matapos mahulog at malunod sa irrigation canal sa Barangay Malasin sa bayan ng Bangui, Ilocos Norte, ayon sa awtoridad.

Sabi ni Police Major Julius Basallo, hepe ng Bangui Police Station, Miyerkoles ng umaga nang makatanggap sila ng report na may nalunod na bata sa naturang barangay.

Rumesponde ang pulisya kasama ang Bureau of Fire Protection at naabutan nila na naghahanap sa irrigation canal ang tatay ng biktima.

Natagpuan ang biktima sa bahagi pa rin ng irrigation canal na sakop na kalapit na barangay o 2 kilometro na ang layo mula sa lugar kung saan ito nahulog, ayon kay Basallo.

"Nakita na 'yong bata lampas na sa Barangay Malasin, sa next barangay na, ang Barangay Bacsil, naanod 'yong bata," aniya.

Tumagal umano nang halos 2 oras ang paghahanap sa biktima, na sinubukan pang i-revive at itakbo sa ospital. Dead on arrival ito, ayon sa doktor.



Base sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nalaglag daw ng biktima ang kanyang tsinelas sa irigasyon at nang subukan niya itong kunin ay nahulog siya sa naturang canal.

"Nakita ng isang batang lalaki ang tsinelas ng biktima kaya nag-report siya sa guardian at parents ng bata na ang tsinelas nito ay lumulutang doon sa irrigation canal. Hinanap nila ang biktima. Nagtanong 'yung parents at guardians at may napagtanungan silang batang babae na umano'y kalaro nito na nabanggit niya na nalaglag ang biktima sa irrigation canal," paliwanag ni Basallo.

Nagpaalam naman ang biktima sa kanyang mga magulang na makikipaglaro sa kanilang kapitbahay pero hindi inaasahang pupunta ito sa irigasyon.

Tinatayang 10 metro lang daw ang layo ng bahay nila sa irigasyon na may lalim na higit 1 metro. Malakas umano ang agos ng tubig dito.

Paalala naman ng mga awtoridad na bantayang mabuti ang mga anak lalo na kung sila ay maliliit pa.

- Ulat ni Grace Alba