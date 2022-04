Semana Santa maaaring maging maulan

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Maaaring maging maulan ang Semana Santa sa posibleng pagpasok ng isang bagyo sa bansa, ayon sa PAGASA.

Sa kanilang inilabas na pubic weather forecast ngayong Huwebes, sinabi ng ahensya na binabantayan nila ang isang tropical depression sa labas ng Philippine area of responsibility. Ito ay huling nakita 2,435 km silangan ng Mindanao.

"Ang nasabing bagyo ay maaring pumasok ng ating area of responsibility sa darating na Lunes," ani PAGASA weather forecaster Raymond Ordinario.

"Eto nga po ang tinitingnan natin dahil nga sa mga posibleng pagpasok at pamumuo ng mga low pressure area ... Planuhin na po ng ating mga kababayan ’yung kanilang mga gagawing activities over the long weekend next week dahil nga possible, may inaasahan tayong mga pag-ulan sa mga susunod pang araw o aabutin po hanggang Semana Santa po natin."

Sakaling pumasok ang nasabing sama ng panahon sa bagyo at tuluyang maging bagyo, tatawagin itong Agaton, ani Ordinario.

Samantala, dapat pa ring asahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog ngayong Huwebes sa Visayas, Mindanao, MIMAROPA, Bicol, at lalawigan ng Quezon.

Ito'y dahil sa low pressure area na nakapalaoob sa inter-tropical convergence zone na nakakaapekto sa Visayas at Mindanao, ayon sa PAGASA.