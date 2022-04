TOKYO, JAPAN -- Inilunsad ng Commercial Section ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo ang kanilang kampanya para sa Philippine Food and Beverage Promotion noong March 31, 2022. Ang nasabing event ay pinondohan ng Philippines’ Department of Trade and Industry at ng ASEAN-Japan Centre o AJC.

Commercial Counsellor Dita Angara-Mathay (kaliwa), Philippine Ambassador to Japan Jose C. Laurel V (gitna), at Secretary-General Kunihiko Hirabayashi sa ribbong cutting sa opening ceremony ng Philippine Food and Beverage Promotion Campaign sa Tokyo, Japan

Ipinahayag ni Philippine Ambassador to Japan Jose C. Laurel V na ang kampanya ay makatutulong sa mga Filipino micro, small and medium enterprises o MSMEs para matapyasan ang gastos sa shipment at marketing at mabigyan sila ng oportunidad na maka-access sa Japanese market sa pamamagitan ng digital onboarding.

Mga produktong Pinoy mula sa SMEs na naka-display sa PTIC Multipurpose Hall para sa Japanese partners

Gagamit ang kampanya ng iba-ibang tools para sa COVID-responsive digital at hybrid marketing kabilang na ang exhibition, buyer visits sa actual display, online business meetings, digital lookbooks, LED screen streaming at social media campaigns sa tulong naman ng Japanese influencer.

Ayon pa sa Embahada, gaganapin ang kampanya sa PTIC Multipurpose Hall at magsusulong sa 360 produktong Pinoy mula sa 46 export ready MSMEs na gumagawa ng snacks at spread, kape, tsaa at iba pang inumin, canned and jar goods, grains at noodle products, condiments, mixes, powders at iba pa. At sa lahat ng produkto, ang kapeng Pinoy ang mas i-ha-highlight sa event kasabay ng isinusulong ng AJC na ASEAN coffee roadmap. Dagdag pa ni Ambassador Laurel na mahalaga ang papel ng Pilipinas sa umuunlad na industriya ng specialty coffee lalo na ang coffee beans na mas tumataas pa ang kalidad sa kasalukuyan.

Hinihikayat ng Embahada ang mga interesadong buyer na makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

Ms. Marjorie Sibog Oyama

Trade Analyst

Trade and Investment Section

Tel: +81-3-6453-9502

Fax: +81-3-6453-9503

Email: MarjorieOyama@dti.gov.ph

Mr. Kenichi Katakura

Trade Advisor

Trade and Investment Section

Tel: +81-3-6453-9502

Fax: +81-3-6453-9503

Email: KenichiKatakura@dti.gov.ph

Source: Tokyo PE