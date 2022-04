MAYNILA – Nasa P20.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa Nueva Ecijia.

Ayon sa pulisya nitong Miyerkoles, dalawang babaeng suspek mula sa Cavite ang inaresto sa buy-bust operation sa isang subdivision sa Barangay Sumacab Este, Cabanatuan City.

Ayon kay Nueva Ecija police provincial director Pol. Col. Jess Mendez, limang beses na umurong ang mga suspek sa transaksyon bago sila nahuli.

Nasa tatlong kilo ang bigat ng nakuhang droga mula sa mga suspek. Ani Mendez, high-grade ang kontrabandong nakumpiska.

"Magtataka ka rin bakit ang dami dala. Most probably they will deliver to other provinces," aniya. – Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

