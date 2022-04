Motoristang nagpapakarga sa gasolinahan sa Mandaluyong City noong Marso 22, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

Pinayagan ng Commission on Elections na magpatuloy ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan at delivery rider.

Inaprubahan ng poll body nitong Miyerkoles ang inihaing application for exemption ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) mula sa pagbabawal ng disbursement ng public funds sa panahon ng kampanya.

Pero hindi rin umano makakapagsimula agad ang LTFRB sa pamimigay ng ayuda dahil hihintayin muna nila ang kopya ng desisyon ng Comelec.

"Humihingi kami ng paumanhin. Ramdam namin ang pangangailangan talaga," ani LTFRB Executive Director Tina Cassion.

"Sana mailabas na po ang kopya ng desisyon nila kasi kailangan din natin ito para 'di po kami ma-COA (Commission on Audit)," dagdag niya.

Sinabi naman ni Comelec Commissioner Geroge Garcia na, "The announcement is not the resolution."

"They (LTFRB) have to wait for the resolution because the resolution will contain the conditions that the commission deemed necessary," sabi ng opisyal.

Gusto na ng LTFRB na matapos agad ang bigayan ng ayuda lalo't may ikalawang bugso pa ito.

Kung sino ang makakatanggap sa unang bugso, sila rin ang mabibigyan sa ikalawang bagsak ng ayuda sa mga susunod na linggo.

Sa higit 377,000 benepisaryo, lagpas 110,000 na ang nabibigyan ng fuel cards, na ipinamahagi kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo.

Samantala, sa unang 3 araw ng trading sa world market, na-sustain ang bawas-presyo sa gasolina at kerosene pero pataas pa rin ang diesel. May 2 araw pa ng kalakaran na puwedeng magpabago sa average price ng petrolyo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News