Pasaherong babae hinoldap, pinaslang umano ng TNVS driver, kasabwat

MAYNILA — Patay ang isang 24 anyos na babaeng pasahero matapos umano itong holdapin at saksakin ng driver ng isang ride-hailing company at kasabwat nito.

Sabi ni Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit (QCPD-CIDU) chief Police Maj. Elmer Monsalve, bandang alas-11 ng gabi noong Abril 1 nang mag-book ng Grab si Carlota Antasuda na uuwi na sana sa Pasig City.



Tinanggap ang booking ng registered Grab driver na si John Lester Alhambra. Toyota Innova ang sasakyang nakalagay sa booking pero isang Mitsubishi Montero ang dumating kay Antasuda.

Katwiran umano ni Alhambra ay nasira ang Innova kaya humiram muna sya ng sasakyan para gamitin sa Grab.



Sumakay ang biktima at dito na siya tinutukan ng panaksak at hinoldap ng isa pang suspek na si Bryan Yumol na sakay pala ng SUV.

Pumalag si Antasuda at nakalabas pa ng SUV pero naabutan din ng mga suspek at dito na siya pinagsasaksak.

Tanghali ng Biyernes Santo nang matagpuan ang bangkay ng biktima na tadtad ng saksak. Nawawala na rin ang mga gamit nito.



Ayon kay Monsalve, person of interest lang noong una si Alhambra hanggang sa naging suspek na ito.

"Ang pinakaimportante ngayon, kung ikaw ay sumakay ng Grab, mai-share mo 'yung Grab tracking locator sa mga kamag-anak mo. 'Yun ang naging lead kasi nakita namin doon na nagkaroon ng out of way, hindi papunta doon sa point of destination," ani Monsalve.

Inaalam na ng QCPD-CIDU kung ito ang unang beses na ginawa ng mga suspek ang krimen. Sumulat na rin aniya sila sa pamunuan ng Grab kaugnay ng kaso at hinihintay pa ang tugon dito.

Sa pahayag ng Grab, sinabi nitong nakikiramay sila sa pamilya ng biktima at nakikipagtulungan na rin sa pulisya. Banned na rin daw sa kanilang platform si Alhambra.

"We are deeply saddened by this incident and we cannot imagine what the family is going through right now... The suspect has been immediately banned from our platform, as we continue to assist the police in their investigations. Protecting the safety of our community is extremely important to us. We condemn any acts of violence and maintain a zero-tolerance policy on crime and violence," anang kompanya.

Hawak na ng pulisya ang 2 suspek.

