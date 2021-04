Paggamit ng Sinovac sa mga senior citizen laban sa COVID-19, aprubado na ng FDA

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aprubado na ng Food and Drug Administration (FDA) ang paggamit ng bakuna ng Sinovac mula China sa mga senior citizen.

Ito ay sa gitna ng nararanasang kakulangan ng bakuna sa Pilipinas laban sa COVID-19.

Ayon kay FDA Director-General Eric Domingo, isinaalang-alang ng tanggapan ang desisyon sa pagtaas ng kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa bansa at ang limitadong bakuna.

"After considering the recommendation of the experts and the current situation of high COVID-19 transmission and limited available vaccines, the FDA is allowing the use of Sinovac on senior citizens," ani Domingo sa isang text message sa ABS-CBN News.

Pero idiniin ng FDA na dapat munang suriin ang health status at exposure risk ng babakunahang senior.

Dati lang pinayagan ang paggamit ng Sinovac sa mga edad 18 hanggang 59 anyos.

Pero ayon sa FDA, kinailangan muli nilang suriin ang datos ng Sinovac ngayong nauubos na ang suplay ng AstraZeneca vaccines.

Nauna nang sinabi ng World Health Organization na posibleng maantala ang dating at mabawasan ang susunod na delivery ng mga bakuna ng AstraZeneca dahil sa isyu sa pandaigdigang suplay.

Pero ayon sa FDA, Department of Health, at National Immunization Technical Advisory Group, hanggang 12 linggo naman ang inirerekomendang pagitan ng 2 doses ng naturang bakuna.

"Hindi naman talaga nakakatakot dahil meron kang talagang tatlong buwan from the first shot before you give the second one. So pagdating ng mga susunod na Astrazeneca na darating, ire-reserve na yun for the second shot nung mga nabigyan ng first dose," ani Domingo.

Samantala, ipag-aantay na lang ang mga gumaling sa COVID-19 ng 14 araw bago mabakunahan, mula sa dating 90 araw.

Pero ayon kay Solante, dapat puwede na ring ibigay agad ang bakuna sa oras na gumaling ang COVID-19 patient.

"Studies tell us on 10th day you don't have anymore ability of the virus to replicate. The participant will still be positive, that doesn't mean he is infectious, it is just remnant. The soonest you can give the vaccine for the recovered individual, the better for them, so they can have a robust, very good antibody,” ani vaccine expert panel member Dr. Rontgene Solante.

Pinag-aaralan ito ng DOH.

Nasa higit 870,000 na ang mga nabakunahan kontra COVID-19 sa Pilipinas magmula Abril 6.

Higit 1 porsiyento lang ito ng target na 70 milyong Pilipinong babakunahan para makamit ang herd immunity.

-- May mga ulat nina Vivienne Gulla at Kristine Sabillo