Mga hotel na balak gamiting COVID isolation sites, puno na ng naka-quarantine

MAYNILA – Inihayag ngayong Miyerkoles ng isang grupo ng mga may-ari ng hotel na puno na ang kanilang mga pasilidad ng mga naka-quarantine kaya baka hindi rin magamit ang mga ito bilang treatment facility para sa mga may COVID-19.

Ayon kay Arthur Lopez, pangulo ng Philippine Hotel Owners Association, suportado nila ang panawagan na gamiting isolation area ang kanilang mga pasilidad pero punuan na rin ang mga hotel na kasapi ng grupo.

"The bad news is we're all fully-booked, we cannot give any more facilities to the request of this physicians' group," sabi ni Lopez.

"The majority of our hotels, these are all OWWA (Overseas Workers Welfare Administration) OFW hotels, kulang pa nga," paliwanag niya.

Ito'y matapos hilingin ng Philippine College of Physicians (PCP) kay Pangulong Rodrigo Duterte na payagang gamitin ang ilang hotel sa Metro Manila para mabawasan ang mga pasyenteng may COVID-19 sa mga ospital.

Punuan na kasi ang mga ospital sa Metro Manila at Calabarzon dahil sa mabilis na paglobo ng mga kaso ng COVID-19.

May agam-agam naman ang karamihan umano sa mga miyembro ng Hotel Sales and Marketing Association (HSMA) sa panukala.

Ayon kay HSMA President Christine Anne Ibareta, iniisip din nila ang kapakanan ng kanilang mga empleyado na posibleng mahawa sa sakit.

Hindi rin alam ng grupo kung paano ang magiging set-up gayong hindi naman sila handa sa kinakailangang kakayahang medikal.

"Ninety-two percent medyo nag-aalinlangan. Based on the hotel members pa lang ha, 'yong iba gusto lang naman talaga nilang malaman ano 'yong guidelines," ani Ibareta.

"Dapat we have to get clearance from the Bureau of Quarantine and then the Department of Health," dagdag niya.

Nauna na ring sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na magtatayo ang gobyerno ng dagdag na isolation facilities para sa mga pasyenteng may COVID-19.

Sinimulan na ring inspeksiyunin ang mga eskuwelahan na gagawing isolation facility sa tulong ng Philippine Red Cross, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority.

Nakapili na umano ng tig-isang eskuwelahan sa Makati, Mandaluyong, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, at Maynila.

Sa Quezon City, na-identify ang University of the Philippines-Diliman at Ateneo de Manila University bilang mga lugar na gagawing isolation facility.

– Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News

