Mga health frontliners mula Visayas, nasa Maynila na para tumulong laban sa COVID-19

MAYNILA - Dumating na sa Metro Manila ngayong Miyerkoles ang mga doktor, nurse, at medical technologists mula sa Central Visayas para tumulong sa mga ospital na kulang na sa healthcare workers dahil sa COVID-19 surge sa rehiyon.

Pasado alas-5 ng hapon dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang nasa 35 nurses, 9 doktor, 4 medical technologists, at 2 medical officers.

Sila ang mga healthcare workers na nagboluntaryo para tugunan ang kakulangan ng mga doktor, nurse, at med tech sa iba’t-ibang ospital sa Metro Manila sa gitna ng dumaraming kaso ng COVID-19.

Marami na rin kasing mga medical workers ang nagkakasakit dahil sa exposure nila sa mga pasyenteng may coronavirus.

Mahigit isang taon na rin silang lugmok sa trabaho dahil sa hindi nauubos na pasyente, lalo pa’t mas madaling makahawa ang COVID-19 variants ngayon.

Ayon kay Dr. Lou Llanes ng Department of Health Region 7, ang pagpunta nila rito ay kusang loob nilang ginawa para makatulong sa pag-aasikaso ng mga pasyente sa maraming ospital sa National Capital Region.

Bagamat ang pamilya raw nila ay tutol sa kanilang pagpunta rito, mas nanaig ang kanilang pagnanais na makatulong dahil kasama ito sa kanilang sinumpaang tungkulin.

“Pinigilan din ng mga iniwan namin, loved ones namin. I think nanaig talaga yung kagustuhan namin to give service because it’s our calling to help,” ani Llanes.

Ilalagay ang mga health care workers sa National Kidney Transplant Institute, Jose Reyes Memorial Medical Center, Lung Center of the Philippines, Rizal Medical Center, at Tondo Medical Center, ayon kay Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino.

Minimum ng 1 buwan ang pananatili nila sa mga nasabing ospital pero kung kailangan ma-extend ay handa naman daw sila.

Ang pagpunta daw nila rito ay hindi nangangahulugang walang kaso sa Central Visayas. Manageable naman daw kasi ng mga kaso roon at kakayanin ng mga kasamahan nila. Naghanda rin daw sila rito physically at psychologically.

Pumalo na sa 819,164 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 158,701 ang nananatiling aktibong kaso.

Lagpas 14,000 naman na ang nasawi dahil sa virus, base sa datos ng DOH.

- May ulat ni Wheng Hidalgo at Annie Perez, ABS-CBN News