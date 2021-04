'Kailangan nila ng tulong:' Doktora na gumamot sa pasyente habang nasa kotse nagbahagi ng saloobin

Watch more in iWantTFC

Hindi man inirerekomenda, napilitan ang isang doktora na gamutin ang isang pasyente na naghihintay sa kotse sa labas ng ospital habang puno ang mga karamihan ng pagamutan sa Metro Manila.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Jamie Ysabel Amposta na punuan na talaga sa ospital at kailangang magamot agad ang pasyente kaya sa loob ng sasakyan niya na ito ginawa.

Humingi naman daw siya ng permiso sa pamilya ng pasyente bago niya ginawa ang panggagamot sa kotse.

"Kailangan po talaga niya ng tulong at that time, kailangan niya po ng treatment," ani Amposta ukol sa 66 anyos niyang pasyente.

"Nagbigay po ako sa kanila ng options, sa family niya, pinaliwanag ko po ang buong sitwasyon. 'Yon, pumayag sila na kahit sa sasakyan lang daw po, okay na sila," dagdag niya.

Aminado naman ang doktora na pagod na siya dahil sa sitwasyon ngayon, hindi tulad noong nakaraang taong mas nagagamot nila ang mga pasyente.

"Emotionally and mentally, tired and frustrated na ako. Mas nakaka-miss nga sa totoo lang 'yong pisikal na pagod dati noong kung saan marami kaming ina-admit na pasyente pero at least, naa-admit, nagagamot," aniya.

"Ngayon mas marami kaming napapalipat o napapaalis na pasyente dahil wala nang mapaglagyan," sabi ng doktora.

Sa kaniyang update, nailipat na sa isang tent sa labas ng ospital ang pasyenteng nasa sasakyan dahil wala pa ring bakanteng kuwarto.