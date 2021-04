Isolated barangay sa Laguna kinabitan ng libreng wifi

Ayon sa DICT-Laguna, inilagay ang hotspots kung saan madalas dumadagsa ang mga tao. Retrato mula kay Angelica Pamatmat

MAYNILA — Nasa 30 minutong biyahe, dagdag pa ang higit 15 minutong lakarin, ang kailangang gawin ng mga residente ng Barangay Bayate sa Liliw, Laguna dahil hindi nakakapasok ang mga sasakyan sa naturang lugar.

Dahil dito, kabayo ang gamit ng mga residente para sa kanilang hanapbuhay, tulad ng paghahakot ng niyog at pagtatanim ng halaman.

Pero bukod sa transportasyon, problema rin ng residente at criminology student na si Angelica Pamatmat ang mahinang signal.

Apektado ang kanyang pag-aaral lalo at internet ang gamit ngayong mayroong pandemya.

"Noon pa ho hirap na hirap na akong mag online class, dahil sa paggamit namin ng data, nagla-lag po sila di ko talaga maintindihan."

Isa ito sa dahilan kung bakit napili ng Department of Information and Communications Technology (DICT) Laguna ang barangay Bayate sa Liliw na bigyan ng libreng internet connection.

Noong nakaraang linggo na-install na sa tapat ng barangay ang 25mpbs na internet.

"Ang naka-install sir ay VSat tapos from the VSat meron kaming system and nakakabit doon ang 3 access point, ibig sabihin may 3 tayong hotspot na strategically placed doon sa area kung saan usually tinatambayan ng mga public, kailangan for example sa mga waiting area ng barangay hall, halimbawa may multi purpose area or may malapit na eskuwelahan dun natin siya inilalagay," paliwanag ni Rex Aguila, engineer ng DICT.

Labis ang pasalamat ni Angelica at ng iba pang mga ka-barangay.

"Ngayon nagpapasalamat ako sa nagbigay ng free wifi kasi nakakapag-online na ako nang maayos at tuloy-tuloy po ang salita," sabi ni Pamatmat.

"Napadali po ang pag-aaral po namin tulad ng online class po, mas mabilis po ang signal di po tulad ng paglo-load po," ani Edward Consignado.

Nakikiusap naman ang barangay na gamitin sa tama ang natanggap na libreng internet connection.



—Ulat ni Andrew Bernardo