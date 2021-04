Pamamahagi ng ayuda sa ilang lugar sa NCR Plus umarangkada na

Mga residenteng pumila para sa ayuda sa Barangay Vitalez sa Parañaque noong Abril 7, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA – Nagsimula na ang pamimigay ng ayuda sa mga apektado ng enhanced community quarantine sa ilang lugar sa Metro Manila at 4 na karatig-probinsiya.

Noong nakaraang linggo, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang P22.9-bilyong pondo para sa ayuda para sa low-income earners sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, na isinailalim sa ECQ hanggang Abril 11 dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19.

Sa Maynila, sinimulan noong Martes ang pamimigay ng ayuda sa isang covered court sa Barangay 20, Tondo, kung saan katuwang ang mga pulis sa pagpapanatili ng kaayusan.

Alas-4 pa lang ng hapon ay nakapila na ang mga residente at inabot nang hatinggabi ang pamimigay ng ayuda.

Sa kabuuan, higit 10,000 pamilya ang tumanggap ng ayuda noong Martes.

Ngayong Miyerkoles, sinimulan naman ang pamamahagi ng tulong sa covered court sa Barangay 154 sa Tondo.

Mabilis napuno ng mga benepisyaryo ang mga upuan sa court pero napanatili naman ang physical distancing.

Kinukuhanan din ng temperatura ang mga tao bago pumasok sa court at kailangan ding nakasuot sila ng face mask at face shield.

Nasa 50 barangay ang pupuntahan ngayong Miyerkoles ng Manila Department of Social Welfare para bigyan ng ayuda.

Watch more in iWantTFC

Sa Caloocan, maaga ring pumila ngayong Miyerkoles ang mga residenteng tatanggap ng cash assistance sa Caloocan High School.

Nasa 1,500 indibidwal ang tatanggap sa nasabing eskuwelahan pero may 5 pang distribution center na itinalaga ang lungsod.

Kailangan munang makatanggap ng text mula sa lokal na pamahalaan bago pumunta ang residente sa distribution center.

Mayroon din namang mga local government unit na hindi makapagsimula sa pamamahagi ng tulong, tulad ng Bacoor City sa Cavite.

Isinara kasi ang munisipyo ng Bacoor mula Miyerkoles hanggang Huwebes matapos makatanggap ng ulat na 2 empleyado ang nagpositibo sa COVID-19, sabi ni Mayor Lani Mercado.

Humingi ng paumanhin si Mercado sa mga taga-Bacoor, lalo't hindi puwedeng ibang opisina ang mamigay ng ayuda.

Aabot sa P1,000 ang maaaring matanggap ng isang benepisyaryo at P4,000 bawat pamilya.

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government na ang lokal na pamahalaan na ang magpapasya kung "in cash" o "in kind" nito ibibigay ang ayuda.

– Ulat nina Jervis Manahan, Lady Vicencio at Jekki Pascual, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC