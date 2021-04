Bagong COVID-19 isolation facility bubuksan sa Imus

MAYNILA - Nakatakdang magsimula ang operasyon ng apat na palapag na isolation facility ng Imus City sa Cavite na makatutulong para mabawasan ang punuang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 sa mga ospital.

“Binigyan na kami ng license to operate. Kailangan mapa-disinfect buong facility at ma-move-in mga staff natin, makakapagsimula na tayo siguro po tomorrow o a day after tomorrow,” pahayag ni Imus Mayor Emmanuel Maliksi.

Ayon kay Maliksi, mahigit dalawang buwan din nilang pinagplanuhan ang pagbubukas ng isolation facility sa lungsod.

“Nun pa lamang tumataas ang mga insidente nakita po namin talaga ang kakulangan sa pangangailangan sa step-down facility at isolation facility para sa ating lungsod,” sabi ni Maliksi.

Ayon sa Department of Health, ang step-down care ay ang transition mula "high-complex care to care of lower complexity" habang patuloy ang pagbibigay ng tamang pangangalaga sa mga may COVID-19.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Maliksi na ang naturang gusali ay pribado at kanilang pinakiusapan ang may-ari nito na ipahiram para magamit bilang isolation facility ng lungsod.

Dapat aniyang staff house ang nasabing gusali ng isang mall sa lungsod pero isinantabi muna ang planong tapusin ito dahil sa COVID-19.

Mayroon itong 140 rooms at "kayang i-accommodate nito 540 na katao kasi sa isang kuwarto kayang maglaman ng dalawa hanggang apat na katao,” anang opisyal.

Unang ipapasok doon ay ang mga nasa isolation facilities ng lungsod, at sunod na batch ang mga pasyenteng nasa ospital.

“Yesterday, nagpirmahan kami sa dalawang hospitals, gagawin nilang step-down facility po ito. Kaya po maganda po iyon kasi made-decongest natin 'yun pong mga beds na nasa loob ng ating ospital imbes na nag-occupy pa ng mga beds 'yung mga taong magaling na pero positibo pa rin sa COVID, maililipat na po dito. Malaking tulong pa ito sa ating mga ospital,” sabi niya.

Nakipag-usap na rin aniya sila sa Department of Health para mabigyan na dagdag na probisyon sa mga doktor at nurses para sa pasilidad.

“Initially 3 daw po 'yung kanilang ipapadala at kami rin po ay naghahanda din sa aming medical personnel. Ilan po muna sa amin dito ipapa-station para po makapagsimula na. Kailangan po initially ng facility na ito kapag napuno po ito ay 20 minimum na medical personnel,” sabi niya.

Inaasahan nila na kanilang maaayos ang lahat para agad na makapagsimula ng operasyon ang pasilidad.