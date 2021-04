ALAMIN: Bakit 1 beses lang ang 'ECQ ayuda' sa NCR Plus?

MAYNILA — Isang beses lang magbibigay ang pamahalaan ng P1,000 kada indibidwal na ayuda na apektado ng 2 linggong enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal, at Laguna (NCR Plus).

Ayon kay Department of Budget and Management (DBM) Sec. Wendel Avisado, nasa P22.9 bilyon lang ang pondo para sa social amelioration program na kinuha mula sa natitirang budget para sa implementasyon ng Bayanihan 2.

Paliwanag ni Avisado, tig-P1,000 lang o hanggang P4,000 sa isang pamilya ang kinayang ibigay na ayuda ng gobyerno dahil kailangan ding maglaan ng budget para sa iba pang rehigyon na posibleng makaranas ng mahigpit na quarantine classification.

"The financial assistance or ayuda that we’re giving out now is just a one-time financial assistance. The other dimension of this that perhaps needs to be looked into is what about the regions who may yet also experience the same kind of reclassification later on? And that’s the thing that we’re also preparing for. And by then, we would also be needing the assistance of Congress already for an enabling law similar to Bayanihan 1 and Bayanihan 2," saad ni Avisado nitong Miyerkoles.

Nasa 22.9 milyong pamilya ang target mabigyan ng tig-P1,000 ayuda dahil sa implementasyon ng ECQ.

ECQ EXTENSION?

Ayon naman kay Avisado, hindi na kakayanin ng ekonomiya na palawigin ang pa ang ECQ sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya.

Kahit pa anya magpatuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, sinabi ni Avisado na posible rin namang ibaba nang bahagya ang limitasyon sa mga economic activities, sa ilalim mg modified ECQ.

"We cannot just be putting all our energies on health, but rather balancing it to make sure that our economy is still moving ahead and surviving this pandemic," ani Avisado.

Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa 4 milyong unemployed noong Enero, 200,000 agad ang nadagdag sa mga jobless nitong Pebrero kaya umabot na sa 8.8 percent ang unemployment rate sa bansa.

—Ulat ni Michael Joe Delizo, ABS-CBN News

