'Aksyon vs COVID-19 dapat tulad ng pagtugon sa super typhoon'

MAYNILA – Para masugpo ang patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19, inirekomenda ng ilang mga doktor sa gobyerno ang pagtugon na tulad ng sa isang "super typhoon".

Nagdeklara na ng full capacity ang mga ospital sa Metro Manila at Calabarzon bunsod ng biglaang paglobo ng mga kaso ng COVID-19.

Para maresolba ang problema sa healthcare system, dapat tratuhin na ng gobyerno bilang isang malakas na bagyo ang problema sa COVID-19.

"Hinahalintulad na po ang COVID-19 ngayon sa isang category 5 na bagyo, kasinlakas ng bagyong Yolanda at dahil po dito iniisip namin na kailangan ito ng responde na pang-bagyo," sabi ni Dr. Aileen Espina sa town hall meeting ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19.

"Kailangan po ito na paigtingin natin ang locla health systems, community-based management ng COVID-19... kailangan palakasin ang primary case," ani Espina.

Ayon pa kay Espina, kailangan ng bansa ngayon ng isang konduktor na alam ang buong situwasyon at may kakayahang kumumpas para maayos ang sistema.

"Kailangan ang konduktor nakikita niya ang nangyayari sa lupa, nakikita niya ang bawat miyembro ng orchestra," aniya.

Ayon pa kay Espina, natatag man ang One Hospital Command Center, hindi rin aniya nito nagagawa ang dapat na tungkulin nitong mai-refer nang mabilis ang mga pasyente sa tamang pasilidad.

"Ang masklap, hindi nga niya nakikita kung ilan ang bakante at saan niya ito puwede ilagay pa. At isa pa, wala siyang paraan para makipag-usap, makipag-communicate at coordinate sa kaniyang mga LGU (local government unit)," sabi ni Espina.

Ayon kay Dr. Pauline Convocar, pangulo ng Philippine College of Emergency Medicine, gusto mang tulungan ng mga doktor ang lahat ng pasyente, wala naman sila magawa dahil limitado ang kapasidad ng kani-kanilang mga ospital.

"I get calls from families of doctors themselves, their parents themselves, families are now being refused. They can’t get in," ani Convocar.

Para naman kay Dr. Antonio Dans, kailangan ng dagdag na kama para sa mga pasyente at health care worker na mag-aalaga sa kanila.

"Ang tingin namin na kailangan tulong ay improve efficiency, at pagandahin ang pamamalakad natin ng mga facilities," ani Dans.

Dahil sa sitwasyon sa mga ospital sa Metro Manila, nagdesisyon ang ilang health workers mula Central Visayas na sumaklolo.

Nitong Miyerkoles, bumiyahe ang 50 health workers galing Vicente Sotto Memorial Medical Center at Cebu City Health Department para tumulong sa ibang medical frontliners sa capital region.

Ayon kay Dr. Mary Jean Loreche, tagapagsalita ng Department of Health sa Central Visayas, manageable ang COVID-19 cases sa rehiyon kaya hindi magiging problema kung mabawasan sila ng tauhan.

Ngayong Miyerkoles, nadagdagan ng 6,414 ang COVID-19 cases sa bansa para sa kabuuang 819,164, base sa tala ng Department of Health. Sa bilang na iyon, 158,701 ang active cases o may sakit pa rin.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

