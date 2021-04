48 narekober na landmine, isinailalim ng militar sa safe detonation sa Cotabato

Sa pamamagitan ng safe detonation o ligtas na pagpapasabog sa isang isolated quarry site ginawa ng mga sundalo ang disposal ng nasa 48 improvised explosive device sa Cotabato. Larawan mula sa 10th Infantry Division, Philippine Army

Nagsagawa ng disposal ng nasa 48 improvised explosive device ang ilang kawani ng 10th Infantry Division (10th ID) ng Philippine Army noong Martes sa bayan ng Makilala sa Cotabato.

Safe detonation o ligtas na pagpapasabog sa isang isolated quarry site ginawa ng mga sundalo ang disposal.

Ayon sa mga awtoridad, gawa sa round bars, PVC pipes, at hinaluan ng pampasabog ang landmine, na pinaniniwalaang iniwan umano ng mga miyembro ng New People's Army.

"IEDs have always been a part of the Communist Terrorist Group's arsenal used to impede humanitarian and government assistance to the civilian populace," ayon sa pahayag ng 10th ID.

Ginagamit din aniya ito para magdulot ng perwisyo, pinsala, maging kamatayan sa mga mabibiktima ng IED, at paglabag din daw umano ito sa international humanitarian law.

Dagdag ng 10th ID, ang disposal ng mga IED ay may koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Makilala at mga karatig na bayan.

-- Ulat ni Hernel Tocmo