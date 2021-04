3 pulis-Cavite sibak dahil sa ipinagawang matinding exercise sa curfew violators

MAYNILA — Sinibak sa puwesto ang hepe ng General Trias police at ang dalawa pang tauhan matapos lumabas sa imbestigasyon na pinarusahan umano nila ng 100 pumpings o squats ang mga nahuling curfew violators, kung saan isa ay nasawi.

Sabi ni Cavite provincial police, nakakuha sila ng salaysay mula sa 2 curfew violator na sinabing matinding ehersisyo ang pinagawa sa kanila ng mga pulis. Taliwas ito sa pahayag ng pulisya na hindi nila pinarusahan ang mga lumabag.

"Yung dalawa sa nakausap natin they affirmed there was indeed an imposition of exercises ng pumpings ng 100 times," ani Cavite provincial police director Col. Marlon Santos.

Huwebes nang madampot ang curfew violators, kasama doon si Darren Peñaredondo, na namatay noong Sabado dahil umano sa tindi ng pinsala sa katawan matapos ang pumping exercise.

Kinilala ang mga sinibak sa puwesto na sina Police Lt. Col. Marlo Solero, hepe ng istasyon, at 2 tauhan na sina Police Cpls. Jerome Vibar at Kenneth Mercene.

Sabi naman ni Santos, itinatanggi ng 3 ang paratang.

"Pinanindigan niya yung sinabi ng kanyang mga tauhan na walang nangyaring ganon... Until now hindi pa rin umaamin."

Hinahanda na ang kasong administratibo laban sa tatlo.

Pero para sa pamilya ni Peñaredondo, kulang pa ito.

"Siyempre kahit papaanoo natuwa ako pero syempre gusto namin na managot sila kasi hindi sapat na masibak lang sila," giit ni Reichelyn Balce, kinakasama ng biktima.

Nakikiisa naman ang Commission on Human Rights sa rekomendasyon ng Department of Justice at IATF na community service lang dapat ang ipataw at hindi kulong, multa, at iba pang uri ng parusa.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News