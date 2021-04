2 patay, 2 sugatan nang masagasaan ng SUV sa Quezon City

Nasagasaan ng SUV ang 4 na trabahador ng MRT-7 sa Commonwealth Avenue, Quezon City ngayong Miyerkoles, Abril 7, 2021. Retrato mula kay Henry Tutor

MAYNILA – Patay ang 2 trabahador sa MRT-7 habang sugatan ang 2 nilang kasamahan matapos masagasaan ng SUV sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong umaga ng Miyerkoles.

Sa imbestigasyon ng Quezon City traffic sector, galing sa burol ng kaniyang ina San Jose del Monte, Bulacan ang driver ng SUV nang makaidlip umano habang nagmamaneho, na naging sanhi ng aksidente.

Pero ayon sa driver, nawalan siya ng preno kaya nasagasaan ang 4 na biktimang gumagawa ng electrical wiring para sa poste ng MRT-7.

Nakilala ang mga nasawi bilang sina Elmer Palma at Abelardo Dayao, parehong 51 taong gulang. Sugatan naman umano sina Rollie Orbon, 35, at Rollie Telan, 46.

Inaresto ng mga pulis ang driver ng SUV, na kakasuhan ng reckless imprudence resulting in hiomicide, serious physical injuries at damage to property.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

