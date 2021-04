15 huli sa pagpasa ng pekeng COVID-19 test results sa NAIA: PNP

MAYNILA - Huli ang 15 pasaherong nagsumite umano ng pekeng coronavirus disease (COVID-19) test results sa Ninoy Aquino International Airport, ayon sa Philippine National Police.

Ayon sa pahayag na inilabas ng PNP nitong Miyerkoles, sinabi nilang papuntang Davao at Zamboanga City mula Maynila ang mga nahuli.

Nagbabala si PNP chief Director General Debold Sinas na mapanganib ang pamemeke ng mga dokumento lalo na ngayong pandemya.

Paalala niya sa publiko na maging maingat at sundin ang mga travel protocol.

"Let me reiterate to the public that using fake laboratory results poses a danger to everyone. Our frontliners are risking their lives to save yours, a little bit of concern and cooperation is what we need to fight this unseen enemy," ani Sinas.

Matatandaang nauna nang dumanas ng COVID-19 si Sinas at hindi dumaan sa health screening sa biyahe sa Oriental Mindoro sa parehong araw ng anunsiyo nitong nagpositibo siya sa sakit.

Requirement ang pagpasa ng negatibong swab test results sa paliparan ngayong may banta pa rin ng COVID-19, alinsunod sa mga panuntunan ng pandemic task force.

Mahaharap sa kasong falsification of public documents at paglabag sa Republic Act No. 11332 o “ Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act” and mga nahuli.

Ayon sa PNP, maaaring maharap sa multang hindi lalagpas ng P50,000 at pagkakakulong nang hindi bababa nang isang buwan ang pamimigay ng pekeng swab test result.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC