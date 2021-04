12,000 contact tracers planong i-hire gamit ang TUPAD program ng DOLE

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Plano ng gobyerno na kumuha ng 12,000 contact tracers sa pamamagitan ng coronavirus disease (COVID-19) emergency employment program ng Department of Labor and Employment para sa mga nasa National Capital Region (NCR) Plus bubble.

Gagawin ang pag-hire sa pamamgitan ng Tulong Panghanapbuhay sa Disadvantaged o Displaced Workers (TUPAD pogram) ng DOLE, na nabigyan ng P18 bilyong pondo sa 2021 Budget.

Magtatrabaho ng 30 araw o isang buwan ang mga contact tracer.

Apat na oras lang kada araw ang kanllang trabaho, at minimum wage ang kanilang sahod.

"Ang DILG po, ang kanilang pasahod is P18,000 plus, which is salary Grade 9 sa government. Yung amin naman po sa TUPAD ay P537 per day times 30 days. Medyo malapit na po, P16,110 ang ibibigay ng DOLE," ani DOLE - Bureau of Workers with Special Concerns Karina Perida-Trayvilla.

Kailangan ding college graduate ang contact tracer. Pero ayon sa DOLE, pasok na rin ang mga umabot ng 2nd year college.

Bagaman, pinag-aaralan ng DOLE na kunin din ang mga dati nang kinontratang contact tracer ng gobyerno.

"'Yung mga hindi na po na-rehire last year, baka mayroon pa po doon na pool of workers na pwedeng balikan at hindi na tayo maghihirap na mag-train," ani Perida-Trayvilla.

Kapag natuloy, sagot ng DOLE ang personal protective equipment at micro-insurance ng mga contact tracer.

Pero hiling nila na sagutin sana ng mga lokal na pamahalaan ang transportation at communication allowance.

"Ang PPE, pwede namin i-factor in, plus micro insurance… But as to communication expenses, sana po ay maging counterpart po ito ng ating mga Local Government Units. Baka kailangan po kasi ng gadget or kailangan ng supply," ani Perida-Trayvilla.

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority chairman Benhur Abalos, may apela ang Metro Manila mayors na dagdagan ang iha-hire na contact tracers at gawin itong 15,000 para sa 3 buwan.

Pinag-aaralan pa ng DOLE kung kakayanin ito ng pondo.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News