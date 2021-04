10 barangay sa Lubang, Occidental Mindoro, isinailalim sa lockdown

LUBANG, Occidental Mindoro - Sinimulan na ngayong Miyerkoles ang pagpapatupad ng "critical zone of enhance community quarantine" sa 10 barangay sa nasabing bayan, ayon kay Mayor Michael Orayani.

Tatagal ang lockdown hanggang Abril 21 sa mga sumusunod na barangay:

Maliig

Maligaya

Likas na Silangan

Ninikat ng Pag-asa

Araw at Bituin

Paraiso

Banaag ng Pag-asa

Bagong Sikat

Maginhawa

Barangay Tangal

Ayon kay Orayani, dahil ito sa biglaang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bayan mula nang luwagan ang ipinatutupad na protocols.

“Naalala niyo nung nag-start ng magluwag ang IATF (Inter-Agency Task Force) yung wala nang quarantine, nung mag-start iyun, nag uwian ang mga tao so iyung volume ng tao 200, 180 ang dumarating. May test sila ng RT-PCR kaso ang problema pagdating dito nagkakaron ng symptoms. Buti kami every barangay ang ginagawa namin yung lahat ng dumarating, sina-submit namin sa barangay, minomonitor sila umaga hanggang hapon, kaya nung makita na may symptoms, tinest natin ng antigen, nag-papositive sila,” ayon kay Orayani.

Umabot sa 18 ang bilang ng bagong kaso na karamihan ay mula sa mga biyahero at kalaunan ay nagkaroon na rin ng community transmission.

Kaya bukod sa lockdown, hindi na rin papapasukin sa Lubang ang mga biyahero na walang dalang negatibong resulta ng RT-PCR test.

“Ang pinapayagan lang po nating umuwi ay yung APOR, OFW atsaka yung mga essential traveler kailangan may RT-PCR po, hindi tayo nagbibigay ng konsiderasyon,” sabi niya.

Para naman hindi magutom ang mga tao sa 10 barangay, Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang ipamimigay na ayuda na ipapamahagi na agad. Tiniyak din ng alkalde na hindi maaapektuhan ng lockdown ang ekonomiya ng bayan.

Nanawagan ang alkalde sa nasasakupan, maging sa mga biyahero na uuwi sa Lubang na sumunod sa ipinatutupad na patakaran para hindi na makompromiso pa ang kaligtasan ng lahat.

“Ang economic activity po natin yung mga negosyante po natin nakakapasok naman, nakakalabas sila kaya lang talaga mas mahigpit tayo, mas pinag-iingat natin sila,” dagdag ng alkalde.

- Ulat ni Andrew Bernardo