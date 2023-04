Mga Pinoy sa Russia, hirap pa ring mag-remit ng pera dahil sa sanctions

MOSCOW - Mahigit isang taon makalipas magsimula ang Special Military Operation ng Russia sa Ukraine, ramdam pa rin ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Russian Federation ang epekto ng bakbakan ng dalawang bansa.

Noong 2014 pa may girian ang Russia at Ukraine pero Pebrero ng nakaraang taon lang nagpasya si Russian President Vladimir Putin na gamitin na ang Special Military Operation para umano sa demilitarization at denazification ng Ukraine.

Dahil dito, pinatawan ng samu’t saring economic sanctions ang Russia at kahit hindi NATO member, nagpadala pa ng mga armas ang NATO sa Kiev. Pero hindi ito umubra, nakabangon agad ang Russian economy at currency na Ruble.

Nakahanap din sila ng paraan para magpatuloy ang kanilang oil and gas exports sa Asya lalo na sa China at India. Nag-back fire din ang economic sanctions ng European Union dahil ang Europa ngayon ang nahihirapan dahil sa taas ng kanilang energy bills.

Maging ang fertilizers at food imports na inaasahan ng mga taga-Europe tulad ng trigo o wheat mula sa Russia at Ukraine ay tumaas din ang presyo.

Sa simula ng sigalot, nagpulasan din mula sa Russia ang ilang western companies at international brands. Hanggang ngayon sarado pa rin ang kanilang mga tindahan sa Moscow.

Sarado pa ring ang ilang tindahan ng Western brands sa malls ng Moscow

IRKUTSK, SIBERIA

Hanggang sa rehiyon ng Siberia, kalbaryo pa rin sa mga Pilipino roon ang pagpapadala ng pera sa kanilang mga kaanak sa Pilipinas. Kahit tumaas na ang halaga ng Ruble kontra US Dollar hirap pa ring magpadala ng pera ang mga Pilipino roon.

Ang dahilan, konektado kasi sa SWIFT o Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications ang halos lahat na banko sa Pilipinas.

Mula nakaraang taon, wala na sa SWIFT payment system ang Russia dahil sa western sanctions, bagay na nagpahirap sa proseso ng remittance patungong Pilipinas. May mga alternatibo naman pero mas mahirap at mabagal.

Sina Charry at Jenelyn, tanging sa third party online remittance applications lang umaasa ngayon para magpadala ng pera sa Pilipinas.

“Sobrang hirap magpadala ng pera kasi minsan sa system parang nag-offline parang isang buwan yata wala talagang padala kaya sobrang hirap.” sabi ni Chary Llanasas, OFW.

“May sahod ka nga pero mahirap naman magpadala,” sabi naman ni Jenelyn Sarabello, OFW. Ito din ang problema ng mga kababayan natin sa Moscow at Saint Petersburg.

“May giyera man, malayo naman kami doon sa Ukraine. parang ang (problema) ano lang namin dito ay ‘yung sanction, ‘yung pag-remit,” sabi Haydee Josol, FilCom leader sa St. Petersburg, Russia.

“Sobrang hirap especially may mga anak na umaasa, nag-aaral, especially yung parents ko sobrang hirap magpadala pero sa awa ng Diyos may isang remittance na nakatulong sa pagsend ng pera back home,” sabi ni Honey Grace Lacson, OFW sa St. Petersburg.

Moscow Balik normal na sa Moscow pero para sa ilang OFW malaki pa rin ang pagkakaiba sa kanilang pamumuhay ngayon kumpara bago sumiklab ang gulo.

“Ngayong parang back to normal na even the Russians they don’t want to hear anymore about this war kasi ‘di din naman nila gusto ito pero wala silang choice,” sabi ni Shiela Gorra, OFW sa Moscow.

“Ang problema ang pagpapadala from Russia to Pinas pero sa ngayon naiintindihan naman siguro ng ating pamilya kong bakit hindi tayo makapagpadala sa ngayon,” sabi Jodi Sanico Guinanas, OFW sa Moscow.

Patuloy ang paalala ng Philippine sa Embassy sa Russia na mag-ingat at sumunod sa mga regulasyon ang mga Pinoy sa gitna ng patuloy na gulo.

Ayon kay Philippine ambassador to Russia Igor Bailen, bukas ang Pilipinas na makipag-usap sa Central Bank of Russia upang makakonekta ang Pilipinas sa kanilang SPFS o System for Transfer of Financial Messages, ang Russian equivalent ng SWIFT upang mas mapabilis ang remittance ng ating mga kababayan mula Russia patungong Pilipinas.

Sinisikap din ng iba-ibang FilCom groups na magsagawa ng mga aktibidad at salu-salo para kahit paano'y mapawi ang kanilang lungkot at pangamba ng mga kababayan.

Ayon sa talaan ng Department of Migrant Workers, may tinatayang sampung libong OFWs sa Russia.

Noong 2021, nagkapag-remit sa Pilipinas ang mga OFW sa Russia ng PHP115.8 milyon o USD2.3 milyon ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas.

Ang 95% ng mga Pilipino sa Russia ay household service workers, cleaners, cooks, drivers, nannies, at karamihan ay sa Moscow naninirahan.

