MAYNILA — Inaresto ang isang 28-anyos na lalaki dahil sa umano'y panggagahasa sa 2 menor de edad na nag-aalaga ng kanyang anak sa Quezon City.

Una umanong nagsampa ang lalaki ng reklamong theft laban sa 17-anyos na tagapag-alaga ng anak.

Pero lumabas na layon lamang umano ng reklamo na pagtakpan ang panghahalay sa menor de eedad na nag-alaga sa 4-taong-gulang na anak ng suspek.

"Ito kasing ating suspek nirereklamo 'yung nanny ng kanyang anak sa barangay, so nandoon na sa barangay. Umalis saglit 'yung suspek, then nag-iyak 'yung bata, tapos doon siya nag-reveal na siya'y ginalaw nitong amo niya," sabi ni Anonas Station police chief Lt. Col. Reynaldo Vitto.

Humarap sa mga awtoridad kalaunan ang isa pang biktima na dati ring nag-alaga sa anak ng suspek at hinalay rin umano nito.

"According doon sa victim na almost 3 months or 2 months [pa] lang siya [nagtatrabaho]... may nagsabi sa kanya na umalis na, mag-ingat sila sa amo nila... Ibig sabihin, may kalokohan 'yung amo niya," ani Vitto.

Dagdag ng 17-anyos na biktima, hindi siya agad nakapagsumbong sa mga awtoridad dahil tinakot umano siya ng suspek at kinailangan din niyang maghanap ng ibang trabaho.

Mahaharap ang suspek sa kasong rape.

FROM THE ARCHIVES:

Watch more News on iWantTFC